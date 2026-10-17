Can Bonomo’nun acı günü! Ünlü Şarkıcı babası Yaşar Bonomo'nun vefat haberini sosyal medyadan duyurdu

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İstanbul
Ünlü şarkıcı Can Bonomo babasının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçının yaptığı paylaşım, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Can Bonomo’nun sevenleri, üzücü haberin ardından sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşarak sanatçıya destek oldu. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Bonomo’nun yaşadığı kayıp, hayranlarını üzdü. Babasının vefat haberini kendi hesabından paylaşan ünlü şarkıcının duyurusu, sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’dan sevenlerini üzen haber geldi. Babasını kaybeden sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bonomo’nun paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken, hayranları da üzüntülerini dile getirdi.
Müzik kariyeri ve kendine özgü tarzıyla tanınan Can Bonomo, bu kez yaşadığı acı kayıpla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının babasının vefat ettiğini açıklaması, sevenlerini derinden üzdü. Sosyal medyada sanatçıya destek mesajları paylaşılırken, takipçileri de Bonomo’ya başsağlığı dileklerini iletti.
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo’nun ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Can Bonomo babası Yaşar Bonomo’ya şu sözlerle veda etti:
“ Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo’yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bu güne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun….
“Yazı bizim, tura bizim, dikine de bizim abi...”
Gözün arkada kalmasın. Top bende...”