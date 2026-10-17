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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 21:43

Can Bonomo’nun acı günü! Ünlü Şarkıcı babası Yaşar Bonomo'nun vefat haberini sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı Can Bonomo’dan sevenlerini üzen haber geldi. Babasını kaybeden sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü şarkıcının babasının vefatına ilişkin yaptığı duyuru, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Can Bonomo’nun paylaşımının ardından sanatçının hayranları, zor gününde kendisine destek mesajları gönderdi.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Can Bonomo’nun acı günü! Ünlü Şarkıcı babası Yaşar Bonomo'nun vefat haberini sosyal medyadan duyurdu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 21:43

Ünlü şarkıcı babasının hayatını kaybettiğini hesabından duyurdu. Sanatçının yaptığı paylaşım, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Can Bonomo’nun sevenleri, üzücü haberin ardından sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşarak sanatçıya destek oldu. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Bonomo’nun yaşadığı kayıp, hayranlarını üzdü. Babasının vefat haberini kendi hesabından paylaşan ünlü şarkıcının duyurusu, sosyal medyada gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ

Can Bonomo’nun acı günü! Ünlü Şarkıcı babası Yaşar Bonomo'nun vefat haberini sosyal medyadan duyurdu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'nun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Can Bonomo, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Sanatçının sevenleri, babasının vefatı üzerine başsağlığı mesajları paylaştı.
Can Bonomo, babasına veda ederken "Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo’yu bugün yolcu ettik." ifadelerini kullandı.
Bonomo, babası için "İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim." dedi.
Veda mesajında "Gözün arkada kalmasın. Top bende..." ifadeleri yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

CAN BONOMO BABASINI KAYBETTİ!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo’dan sevenlerini üzen haber geldi. Babasını kaybeden sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bonomo’nun paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken, hayranları da üzüntülerini dile getirdi.

Can Bonomo’nun acı günü! Ünlü Şarkıcı babası Yaşar Bonomo'nun vefat haberini sosyal medyadan duyurdu

Müzik kariyeri ve kendine özgü tarzıyla tanınan Can Bonomo, bu kez yaşadığı acı kayıpla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının babasının vefat ettiğini açıklaması, sevenlerini derinden üzdü. Sosyal medyada sanatçıya destek mesajları paylaşılırken, takipçileri de Bonomo’ya başsağlığı dileklerini iletti.

CAN BONOMO “ GÖZÜN ARKADA KALMASIN”

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo’nun ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Can Bonomo babası Yaşar Bonomo’ya şu sözlerle veda etti:

Can Bonomo’nun acı günü! Ünlü Şarkıcı babası Yaşar Bonomo'nun vefat haberini sosyal medyadan duyurdu

“ Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo’yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bu güne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun….

“Yazı bizim, tura bizim, dikine de bizim abi...”

Gözün arkada kalmasın. Top bende...”

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#sosyal medya
#can bonomo
#Yaşar Bonomo
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