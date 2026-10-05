Başarılı müzik kariyeri ve birbirinden güzel şarkılarıyla pop rock dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Can Bonomo, ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kuryeden gelen ölüm tehdidiyle hayatı adeta kabusa dönen ünlü şarkıcı, soluğu mahkemede aldı. Can Bonomo'nun, katıldığı bir programda kendisine sorulan soru nedeniyle ölüm tehditleri aldığı öğrenildi. Sorunun eşiyle ilgili olduğunu düşünen Mehmet B., sanatçıyı "İstersem canına kıyarım, bir adres uzağındayım, kuryecilere dikkat et" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. Tehditler karşısında neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı, adliyenin yolunu tuttu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Savcılığın, şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtığı öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Can Bonomo'ya kuryeden ölüm tehdidi! “Bir adres uzağındayım” Ünlü şarkıcı Can Bonomo, katıldığı bir programda kendisine sorulan soru nedeniyle bir kişinin eşiyle ilgili olduğunu düşündüğü gerekçesiyle ölüm tehditleri alması üzerine mahkemeye başvurdu. Can Bonomo, bir programda sorulan soru nedeniyle Mehmet B. isimli şahıs tarafından ölüm tehditleri aldı. Tehdit mesajlarında şüpheli, Bonomo'ya "İstersem canına da kıyabilirim", "Evini bulmam an meselesi", "Bu aralar kuryecilere dikkat et aman diyeyim" gibi ifadeler kullandı. Ünlü şarkıcı, tehditler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, şüpheli Mehmet B. hakkında 'kişinin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit' suçlarından 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli Mehmet B., savunmasında amacının tehdit etmek olmadığını, Bonomo'nun sözlerinin özel hayatına yönelik olduğunu düşündüğünü belirtti.

CAN BONOMO'YA KURYEDEN ŞOKE EDEN ÖLÜM TEHDİDİ!

Müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Can Bonomo, bu kez müzik kariyerindeki başarısı ya da şarkılarıyla değil, kuryeden aldığı korkutan ölüm tehdidiyle dikkatleri üzerine çekti. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Can Bonomo geçtiğimiz yıllarda katıldığı 'O Tarz Mı?' isimli sosyal medya platformunda izleyicilerden gelen soruları cevaplamıştı.

Başarılı müzik kariyeri ve birbirinden güzel şarkılarıyla pop rock dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Can Bonomo, ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Yayındaki bir sorunun kendi eşiyle alakalı olduğunu öne süren Mehmet B. (33) isimli şahıs, Bonomo'ya tehditler savurdu. Kuryeden gelen ölüm tehdidiyle hayatı adeta kabusa dönen ünlü şarkıcı, ise adliyenin yolunu tuttu.

Katıldığı bir programda kendisine sorulan soru nedeniyle ölüm tehditleri aldığı öğrenilen Can Bonomo, magazin gündemine bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Savcılığın, şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtığı öğrenildi.

"İSTERSEM CANINA DA KIYABİLİRİM"

Şüpheli şahıs Mehmet B. mesajında Can Bonomo'ya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Platforma herhangi bir zarar gelmemesi için o soruyu soranların IP adreslerini, videoları ve mesajlarını bana gönderin. Canım pahasına ne varsa ne yoksa hepsini ortaya çıkaracağım. Bu olaydan zarar görmek istemiyorsanız gönderin. Emin olun siz de zarar göreceksiniz. Zaman çok kısıtlı. Boşanma mahkemem var ve ben bu delilleri toplayıp kendimi kanun karşısında haklı çıkarmam gerekiyor. İyilikle verirsen sana minnettar olurum ama vermezsen seninle uğraşırım... Dünya küçük her an denk gelebiliriz. İstersem canına da kıyabilirim, canını da yakabilirim. Evini bulmam an meselesi, bu bilgileri almam için gerekirse para da verebilirim. Ben sizin karşınıza çıkacağım, evinize kadar geleceğim gerekirse polisle, savcıyla geleceğim. Bu aralar kuryecilere dikkat et aman diyeyim."

ÜNLÜ ŞARKICI MESAJLAR KARŞISINDA ADLİYENİN YOLUNU TUTTU!

Kendisine atılan ölüm tehdidi içerikli mesajlar karşısında neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı Can Bonomo, adliyenin yolunu tuttu. Kuryeden gelen ölüm tehdidiyle hayatı adeta kabusa dönen ünlü şarkıcı, soluğu mahkemede aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taraflar arasında uzlaşma çalışmaları sonuç vermediği öğrenildi. Hazırlanan iddianamede şüphelinin suçları işlediğine dair yeterli delilin bulunduğu duyuruldu. Şüpheli Mehmet B., hakkında 'kişinin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit' suçlarından 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

"AMACIM TEHDİT ETMEK DEĞİLDİ"

Gözaltına alınan şüpheli Mehmet B., Can Bonomo'yu internet üzerinden tanıdığını ifade ederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kendisiyle başka tanışıklığım, iş ilişkim yok. Daha önce uyuşturucu kullanmaktan dolayı cezaevine girdim. Bonomo'nun 2021 yılındaki katıldığı bir programda söylediği sözlerinin benim özel hayatıma yönelik olduğunu düşündüm. O tarihte evli olduğum eşimin Can Bonomo'ya ilişkimiz hakkında mesajlar gönderdiğini sandım. Konuyla ilgili eski eşimden bilgi alamayınca Bonomo'ya ulaşmaya çalıştım. Mesajları gönderen benim, amacım tehdit etmek değildi."