Galatasaraylı Lemina’nın eşi Fanny Neguesha’ya büyük saygısızlık! Ünlü restoranda hakaret edildi

Galatasaray'da top koşturan futbolcu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcunun eşi ünlü manken, Sarıyer'de gittiği bir restoranda garsonların kaba muamelesine maruz kaldı. Yaşadığı saygısızlığa karşı tepki gösteren Fanny Neguesha'nın kısa bir süre sonra futbolcu eşi olduğu anlaşıldı. Fanny Neguesha'nın Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina'nın eşi olduğu öğrenilince yetkililerinin geri adım atıp özür dilemesi ünlü mankeni resmen çılgına çevirdi. Bir süredir eşi ve çocuklarıyla Türkiye'de yaşayan Fanny Neguesha, yapılan çifte standarda öfke kustu. Ayrıca ünlü manken, yönetimin ağırlama teklifine ateş püskürdü.

LEMİNA'NIN EŞİ FANNY NEGUESHA'YA ÜNLÜ RESTORANDA BÜYÜK SAYGISIZLIK!

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Sarıyer'de gittiği ünlü bir restoranda büyük bir saygısızlıkla karşı karşıya kaldı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; bir süredir eşi Lemina ve iki çocuğuyla Türkiye'de yaşayan ünlü manken Neguesha, İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde yer alan, ünlülerin uğrak yeri olan Masa Restaurant'a gitti.

Yıldız futbolcunun eşi gittiği mekanda akılalmaz bir olay yaşadığını anlattı. Neguesha, mekandaki garsonların kötü davranışları sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Garsonları uyardığında hakaret içeren bir tepkiyle karşılaştığını söyleyen ünlü manken, yaşadıklarını anlattı.

"SAYGISIZ DAVRANIŞLARLA KARŞILAŞMAK KABUL EDİLEMEZ"

Galatasaraylı Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha Sarıyer'deki ünlü restoranda yaşadığı can sıkıcı anları şu sözlerle anlattı:

"Birkaç personelin müşterilere karşı davranış biçimini ciddi şekilde gözden geçirmeliler. Kaba, saldırgan ve saygısız davranışlarla karşılaşmak kabul edilemez. Farklı koşullar altında aynı muameleyi görüp görmeyeceğimizi sorgulama hakkımız var. Hiçbir müşteri, görünüşü veya geçmişi nedeniyle aşağılanmamalı, sözlü saldırıya uğramamalı veya farklı muamele görmemelidir."

Fanny Neguesha'nın yaşadığı olaya gösterdiği tepkinin ardından ünlü mankenin, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lemina'nın eşi olduğunu öğrenen mekan yetkilileri geri adım attı. Neguesha'nın bir aracı vasıtasıyla ulaşmaya çalışan görevliler özür diledi ve "Sizi eşinizle birlikte mekanımızda ağırlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fakat Fanny Neguesha bu sözler karşısında daha fazla sinirlenerek, "İnsanlara farklı davranmaları asla kabul edilemez. Şimdi futbolcu eşi olduğumu öğrenince geri dönmemi istiyorlar, gerçekten bu davranışları çok komik..." şeklinde konuştu.