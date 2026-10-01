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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 07:39

Mauro Icardi futbola ara verip, inzivaya çekildi! "Ben her şeye sahibim"

Galatasaray'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Mauro Icardi'nin futbolu bıraktığı iddia ediliyordu. Futbola ara verip inzivaya çekildiği öğrenilen ünlü futbolcu, hakkında gelen eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. 33 yaşındaki Arjantinli golcü, "Ben her şeye sahibim" sözleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mauro Icardi futbola ara verip, inzivaya çekildi!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 07:39

Mauro Icardi, 'daki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sarı kırmızılı takıma veda etmişti. Galatasaray'da geçirdiği uzun ve başarılı sürecin ardından herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan ünlü futbolcunun futbolu bıraktığı da iddia edilmişti. Futbola ara verip inzivaya çekildiği öğrenilen ünlü futbolcu, hakkında gelen eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Instagram hesabından dikkat çekici ifadelere yer veren 33 yaşındaki Arjantinli golcünün "Ben her şeye sahibim" sözleri gündeme bomba gibi oturdu.

GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZI MAURO ICARDI FUTBOLA ARA VERİP, İNZİVAYA ÇEKİLDİ!

Uzun bir süre Galatasaray'da başarılı çalışmalara imza atan Mauro Icardi, kulüpte geçirdiği son sezonda yıllık 10 milyon avro kazanmıştı. Arjantinli santrfor, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı. Transfer dönemini kulüpsüz kapatan yıldız futbolcunun futbolu bıraktığı iddia edildi.

Mauro Icardi futbola ara verip, inzivaya çekildi! "Ben her şeye sahibim"

Avrupa'da kendisine uygun şartlarda bir kontrat bulamayan 33 yaşındaki Arjantinli golcü, tekliflerin yetersiz kalması üzerine yeşil sahalara ara vererek ülkesine dönme kararı aldı. Türkiye'de bulunduğu dönem boyunca hem başarılı futbol kariyeri hem de özel hayatıyla büyük ses getiren Icardi, eski eşi ile yaşadığı çalkantılı evlilikle de çok konuşulmuştu.

Mauro Icardi futbola ara verip, inzivaya çekildi! "Ben her şeye sahibim"

Mauro Icardi hem eski eşiyle yaşadığı gerilimlerin hem de yoğun maç temposunun getirdiği baskının ardından sevgilisi China Suárez'in Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki 'Chacras de Murray' sitesinde yer alan kır evine yerleşti. Transfer sürecini kulüpsüz kapatan yıldız futbolcu, şehir hayatını geride bırakarak inzivaya çekildi. Şimdilerde zamanının büyük çoğunluğunu geniş arazilerde avcılık yaparak ve doğada geçirerek harcayan Icardi, daha sakin bir hayat tarzını benimsedi.

Mauro Icardi futbola ara verip, inzivaya çekildi! "Ben her şeye sahibim"

"BEN HER ŞEYE SAHİBİM"

Futbol kariyerindeki başarısıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Mauro Icardi'nin transfer sürecini kulüpsüz kapatması, çeşitli iddiaları da beraberinde getirmişti. Arjantinli yıldız golcünün futbolu bırakabileceğine dair iddiaların güçlenmesi üzerine Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bireysel çalışma yaptığı anları paylaşan Icardi, takımsız kalmasıyla ilgili haberlere ve yorumlara cevap verdi. Hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Arjantinli yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mauro Icardi futbola ara verip, inzivaya çekildi! "Ben her şeye sahibim"

"İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar, ben ise buna hayatı garantiye almak diyorum. Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz kalmakla karıştırıyorlar. Ben buna seçim özgürlüğü diyorum. Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam da hayatım aynı şekilde devam eder. Benim için endişelenmenizi anlamıyorum. Rahatınıza bakın, huzur içinde ve bolca sevgiyle yaşayın. Ben zaten her şeye sahibim."

 

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#galatasaray
#wanda nara
#mauro icardi
#China Suarez
#Arjantin
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