

Süper Lig devi Galatasaray’da üzücü bir hadise yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün en kıdemli üyelerinden Ali Fuat Diriker hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün en kıdemli üyesi, 1947 sicil numaralı divan kurulu üyemiz Ali Fuat Diriker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray camiasının acı günü! En kıdemli üyelerden Ali Fuat Diriker vefat etti Galatasaray Kulübü'nün en kıdemli üyelerinden, 1947 sicil numaralı Ali Fuat Diriker hayatını kaybetti. Ali Fuat Diriker, 8 Ekim Perşembe günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Kurtuluş Savaşı komutanlarından Albay Ahmet Nuri Diriker'in oğlu olan Ali Fuat Diriker, 1918 doğumluydu. Diriker, 1928'de Galatasaray Lisesi'ne girmiş ve 1935'te kulüp üyesi olmuştu. Galatasaray camiasının önemli isimlerinden olan Diriker, çeşitli derneklerde ve vakıflarda yöneticilik yapmıştı.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Diriker'in naaşının 8 Ekim Perşembe günü Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

ALİ FUAT DİRİKER KİMDİR?

Kurtuluş Savaşı komutanlarından Albay Ahmet Nuri Diriker'in oğlu, 1918 doğumlu Ali Fuat Diriker, 1928 yılında Galatasaray Lisesine girdi. Gündüz Kılıç ve Eşfak Aykaç'ın sınıf arkadaşı Diriker, 1935 yılında kulüp üyesi oldu. Diriker, 1939 yılında Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Yüksek Mühendis Mektebinde inşaat mühendisliği okudu.

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Diriker, Galatasaraylılar Birliği, Galatasaraylılar Derneği, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) ve Galatasaray Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyeliği yaptı. Galatasaray Alumni Association USA'nın temsilci üyesi olarak başkanlık görevinde bulundu. Diriker, Galatasaray İş Birliği Kuruluna en kıdemli üye olarak başkanlık etti.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2107094870418444708