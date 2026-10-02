Galatasaray'dan 3-3'lük prova! Sarı-kırmızılılar, Pendikspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada takımların çalışmaları devam ediyor. Ligde topladığı 13 puanla, aynı puandaki Amedspor'un arkasında 2. sırada bulunan Galatasaray milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşılaştı. Pendik Stadyumu'nda yoğun yağmur yağışı altında oynana mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Galatasaray, mücadeleye; Enes Emre Büyük, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, El-Chadaille Bitshiabu, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Can Armando Güner, Berat Luş ve Leroy Sane 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarı oyuna Arda Tagay, Ismail Jakobs, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Onur Kağan Yıldız ve Efe Gündal oyuna dahil oldu.

Galatasaray, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.

Pendikspor'un gollerini 15. dakikada Taha Emre İnce, 24. dakikada Hakan Yeşil ve 35. dakikada Bekir Karadeniz kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 67. dakikada Arda Ünyay, 84. dakikada Arda Tagay ve 88. dakikada da penaltıdan Kaan Ayhan attı.

BITSHIABU İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Fransız futbolcu El-Chadaille Bitshiabu, Pendikspor ile oynanan karşılaşmada 11'de görev aldı. 21 yaşındaki futbolcu, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk müsabakasına çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK MAÇI TAKİP ETTİ

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Pendikspor ile oynanan dostluk karşılaşmasında takımını yalnız bırakmadı. Başkan Dursun Özbek, müsabakayı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte protokol tribününden takip etti.