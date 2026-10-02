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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:40

Galatasaray'dan 3-3'lük prova! Sarı-kırmızılılar, Pendikspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Pendik Stadyumu'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'dan 3-3'lük prova! Sarı-kırmızılılar, Pendikspor ile berabere kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:40

'e verilen milli arada takımların çalışmaları devam ediyor. Ligde topladığı 13 puanla, aynı puandaki Amedspor'un arkasında 2. sırada bulunan milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden ile karşılaştı. Pendik Stadyumu'nda yoğun yağmur yağışı altında oynana mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Galatasaray'dan 3-3'lük prova! Sarı-kırmızılılar, Pendikspor ile berabere kaldı

Galatasaray, mücadeleye; Enes Emre Büyük, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, El-Chadaille Bitshiabu, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Can Armando Güner, Berat Luş ve Leroy Sane 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarı oyuna Arda Tagay, Ismail Jakobs, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Onur Kağan Yıldız ve Efe Gündal oyuna dahil oldu.

Galatasaray, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray'dan 3-3'lük prova! Sarı-kırmızılılar, Pendikspor ile berabere kaldı

Pendikspor'un gollerini 15. dakikada Taha Emre İnce, 24. dakikada Hakan Yeşil ve 35. dakikada Bekir Karadeniz kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 67. dakikada Arda Ünyay, 84. dakikada Arda Tagay ve 88. dakikada da penaltıdan Kaan Ayhan attı.

Galatasaray'dan 3-3'lük prova! Sarı-kırmızılılar, Pendikspor ile berabere kaldı

BITSHIABU İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Fransız futbolcu El-Chadaille Bitshiabu, Pendikspor ile oynanan karşılaşmada 11'de görev aldı. 21 yaşındaki futbolcu, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk müsabakasına çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'dan 3-3'lük prova! Sarı-kırmızılılar, Pendikspor ile berabere kaldı

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK MAÇI TAKİP ETTİ

Öte yandan Galatasaray Başkanı , Pendikspor ile oynanan dostluk karşılaşmasında takımını yalnız bırakmadı. Başkan Dursun Özbek, müsabakayı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte protokol tribününden takip etti.

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#galatasaray
#Futbol
#dursun özbek
#trendyol süper lig
#pendikspor
#abdullah buğra taşkınsoy
#Spor
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