Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Premier Lig'in yıldızından yeşil ışık: Yaptığı hareket dikkat çekti

Süper Lig’de ve Avrupa’da mutlak başarı hedefleyen Galatasaray, son dönemde imza attırdığı dünya çapındaki isimlerle adından sıkça söz ettiriyor.

Kadrosuna Victor Osimhen, Leroy Sane ve son olarak yaz döneminde Rafael Leao’yu ekleyerek transfer piyasasını altüst eden sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi öncesinde yine büyük oynamaya başladı. Cimbom'un radarındaki yeni süper yıldız ise Manchester United’ın kaptanı Bruno Fernandes oldu.

AVRUPA DEVLERİ PUSUYA YATTI

İngiliz basınında çıkan son haberlere göre; Manchester United’daki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra İtalyan devleri Juventus ve Milan’ın da 32 yaşındaki on numaranın durumunu anbean takip ettiği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin, bu dev hamleyi ocak ayında ya da en geç önümüzdeki yaz transfer döneminde bitirmek için fırsat kolladığı belirtiliyor.

MANCHESTER UNİTED'IN BONSERVİS PLANI HAZIR

Manchester United cephesinde ise deneyimli futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonu gündemde. Ada ekibinin bu opsiyonu devreye sokarak yıldız oyuncusunun olası satışından 50 ila 60 milyon pound arasında devasa bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği konuşuluyor.

"COME TO GALATASARAY" ÇAĞRISINA GÜLÜMSEDİ

Transfer iddiaları gündemi sarsarken, Portekizli yıldızın geçtiğimiz günlerde kendisine "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) diye seslenen sarı-kırmızılı bir taraftara tebessüm ederek cevap vermesi, camiada ve sosyal medyada büyük bir heyecana sebep oldu.

Ocak 2020’den bu yana Manchester United formasıyla sergilediği performansla kulübün simge isimlerinden biri haline gelen tecrübeli orkestra şefi, bu sezon görev aldığı 7 resmi karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Portekiz Milli Takımı'nda da vazgeçilmezler arasında yer alan Fernandes, milli formayla çıktığı 96 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı.