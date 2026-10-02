Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:44

Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Premier Lig'in yıldızından yeşil ışık: Yaptığı hareket dikkat çekti

Kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla Avrupa’da ses getiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig devinin kaptanı ve Portekiz'in yıldız isimlerinden Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için dev bir operasyon başlattı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Premier Lig'in yıldızından yeşil ışık: Yaptığı hareket dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:44

Süper Lig’de ve Avrupa’da mutlak başarı hedefleyen , son dönemde imza attırdığı dünya çapındaki isimlerle adından sıkça söz ettiriyor.

Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Premier Lig'in yıldızından yeşil ışık: Yaptığı hareket dikkat çekti

Kadrosuna , Leroy Sane ve son olarak yaz döneminde ’yu ekleyerek transfer piyasasını altüst eden sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi öncesinde yine büyük oynamaya başladı. Cimbom'un radarındaki yeni süper yıldız ise ’ın kaptanı oldu.

Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Premier Lig'in yıldızından yeşil ışık: Yaptığı hareket dikkat çekti

AVRUPA DEVLERİ PUSUYA YATTI

İngiliz basınında çıkan son haberlere göre; Manchester United’daki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra İtalyan devleri Juventus ve Milan’ın da 32 yaşındaki on numaranın durumunu anbean takip ettiği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin, bu dev hamleyi ocak ayında ya da en geç önümüzdeki yaz transfer döneminde bitirmek için fırsat kolladığı belirtiliyor.

Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Premier Lig'in yıldızından yeşil ışık: Yaptığı hareket dikkat çekti

MANCHESTER UNİTED'IN BONSERVİS PLANI HAZIR

Manchester United cephesinde ise deneyimli futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonu gündemde. Ada ekibinin bu opsiyonu devreye sokarak yıldız oyuncusunun olası satışından 50 ila 60 milyon pound arasında devasa bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği konuşuluyor.

Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Premier Lig'in yıldızından yeşil ışık: Yaptığı hareket dikkat çekti

"COME TO GALATASARAY" ÇAĞRISINA GÜLÜMSEDİ

Transfer iddiaları gündemi sarsarken, Portekizli yıldızın geçtiğimiz günlerde kendisine "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) diye seslenen sarı-kırmızılı bir taraftara tebessüm ederek cevap vermesi, camiada ve sosyal medyada büyük bir heyecana sebep oldu.

Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Premier Lig'in yıldızından yeşil ışık: Yaptığı hareket dikkat çekti

Ocak 2020’den bu yana Manchester United formasıyla sergilediği performansla kulübün simge isimlerinden biri haline gelen tecrübeli orkestra şefi, bu sezon görev aldığı 7 resmi karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Portekiz Milli Takımı'nda da vazgeçilmezler arasında yer alan Fernandes, milli formayla çıktığı 96 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray 10 numara transferini bitiriyor! Premier Lig'in yıldızından yeşil ışık: Yaptığı hareket dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki 'Torpil listesi' ortaya çıktı! Whatsapp mesajlaşmaları deşifre oldu
Batan geminin malları bunlar! Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devreye girdi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#galatasaray
#victor osimhen
#Futbol
#bruno fernandes
#Manchester United
#Rafael Leao
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.