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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:02

Batan geminin malları bunlar! Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devreye girdi

Süper Lig'de şampiyonluk serisini korumak ve Avrupa sahnesinde zirveye oynamak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de ağır yaptırımlarla yüzleşmeye hazırlanan Manchester City'nin dünyaca ünlü İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Batan geminin malları bunlar! Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devreye girdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:02

Gelecek sezonların kadro planlaması doğrultusunda hem devre arası hem de yaz transfer dönemi için temaslarını sürdüren yönetimi, kale için dev bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. 

Batan geminin malları bunlar! Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devreye girdi

Sarı-kırmızılı ekibin daha önce de radarına giren dünyaca ünlü eldiven Gianluigi Donnarumma ismi, transfer kulislerinde yeniden üst sıralara tırmandı.

Batan geminin malları bunlar! Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devreye girdi

FİNANSAL YAPTIRIM TEHLİKESİ AYRILIĞI TETİKLEYEBİLİR

İngiltere Premier Lig'de son 9 sezona yayılan finansal kural ihlalleri sebebiyle ciddi cezalarla karşı karşıya kalması beklenen 'de, birçok yıldız isimle yolların ayrılması gündemde. TEAMtalk'ta yer alan habere göre; kulübün alacağı olası cezalar sonrasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerin başında İtalyan file bekçisi geliyor. Galatasaray da bu durumu fırsata çevirerek 27 yaşındaki başarılı eldiven için şartları zorlama kararı aldı.

Batan geminin malları bunlar! Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devreye girdi

AVRUPA DEVLERİYLE AMANSIZ YARIŞ

Paris Saint-Germain ile yollarını ayırdığı dönemde de Aslan'ın yoğun uğraş verdiği ancak Manchester City'ye kaptırdığı yıldız kalecinin talipleri az değil. İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan tecrübeli ismi kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Galatasaray değil; Alman devi ve İtalya temsilcisi Inter de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Batan geminin malları bunlar! Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devreye girdi

İSTANBUL'UN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

2025 yazında Galatasaray'ın uzun süre masada kaldığı ve transferde büyük aşama kaydettiği Donnarumma, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi projesine ikna olarak Türkiye'ye gelmeye oldukça sıcak bakmıştı. Ancak transferin son aşamasında Manchester City'nin devreye girmesiyle İtalyan eldiven tercihini 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig'den yana kullanmıştı.

Batan geminin malları bunlar! Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devreye girdi

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 50 resmi maçta görev yapan ve 4 bin 500 dakika sahada kalan Donnarumma, kalesinde 49 gol görürken 21 karşılaşmada ise gole izin vermedi. İngiliz ekibiyle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki kalecinin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Batan geminin malları bunlar! Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devreye girdi
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ETİKETLER
#galatasaray
#inter
#Futbol
#manchester city
#bayern münih
#Gianluigi Donnarumma
#Spor
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