Batan geminin malları bunlar! Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için devreye girdi

Gelecek sezonların kadro planlaması doğrultusunda hem devre arası hem de yaz transfer dönemi için temaslarını sürdüren Galatasaray yönetimi, kale için dev bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin daha önce de radarına giren dünyaca ünlü eldiven Gianluigi Donnarumma ismi, transfer kulislerinde yeniden üst sıralara tırmandı.

FİNANSAL YAPTIRIM TEHLİKESİ AYRILIĞI TETİKLEYEBİLİR

İngiltere Premier Lig'de son 9 sezona yayılan finansal kural ihlalleri sebebiyle ciddi cezalarla karşı karşıya kalması beklenen Manchester City'de, birçok yıldız isimle yolların ayrılması gündemde. TEAMtalk'ta yer alan habere göre; kulübün alacağı olası cezalar sonrasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerin başında İtalyan file bekçisi geliyor. Galatasaray da bu durumu fırsata çevirerek 27 yaşındaki başarılı eldiven için şartları zorlama kararı aldı.

AVRUPA DEVLERİYLE AMANSIZ YARIŞ

Paris Saint-Germain ile yollarını ayırdığı dönemde de Aslan'ın yoğun uğraş verdiği ancak Manchester City'ye kaptırdığı yıldız kalecinin talipleri az değil. İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan tecrübeli ismi kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Galatasaray değil; Alman devi Bayern Münih ve İtalya temsilcisi Inter de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

İSTANBUL'UN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

2025 yazında Galatasaray'ın uzun süre masada kaldığı ve transferde büyük aşama kaydettiği Donnarumma, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi projesine ikna olarak Türkiye'ye gelmeye oldukça sıcak bakmıştı. Ancak transferin son aşamasında Manchester City'nin devreye girmesiyle İtalyan eldiven tercihini 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig'den yana kullanmıştı.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 50 resmi maçta görev yapan ve 4 bin 500 dakika sahada kalan Donnarumma, kalesinde 49 gol görürken 21 karşılaşmada ise gole izin vermedi. İngiliz ekibiyle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki kalecinin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde bulunuyor.