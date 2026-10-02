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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:16

İsmail Kartal istedi, yönetim düğmeye bastı! Fenerbahçe'den İngiltere'ye orta saha harekatı: Listede 2 yıldız var

Yaz transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızlarıyla donatan Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında orta sahada yaşanan aksaklıkların ardından gözünü ocak ayına çevirdi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ve scout ekibinin raporu doğrultusunda Premier Lig’in genç yıldızlarını listesine ekledi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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İsmail Kartal istedi, yönetim düğmeye bastı! Fenerbahçe'den İngiltere'ye orta saha harekatı: Listede 2 yıldız var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:16

Süper Lig’de sezona güçlü bir kadroyla giriş yapan ; Romelu Lukaku, Vedat Muriç, Kojo Oppong, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi dev isimleri renklerine bağlayarak büyük ses getirmişti. 

İsmail Kartal istedi, yönetim düğmeye bastı! Fenerbahçe'den İngiltere'ye orta saha harekatı: Listede 2 yıldız var

Ancak ligin ilk 6 haftalık periyodunda orta sahada belirginleşen aksaklıklar, yönetimi devre arası transferi için harekete geçirdi. TFF’nin 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yaş kriterine takılmayacak genç yeteneklere odaklanan sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal ve scout ekibinin ortak çalışması sonucu hedefteki isimler netleşti.

İsmail Kartal istedi, yönetim düğmeye bastı! Fenerbahçe'den İngiltere'ye orta saha harekatı: Listede 2 yıldız var

1 NUMARALI HEDEF YASİN AYARİ

Sarı-lacivertli yönetimin transfer listesinin ilk sırasında forması giyen Yasin Ayari yer alıyor. Son gelen kulis bilgisine göre, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki orta saha için kısa süre içinde resmi temasların başlatılması planlanıyor. Transfer sürecinde Brighton’a transfer olan eski sarı-lacivertli yıldız Ferdi Kadıoğlu’nun da devreye girmesi ve Tunus asıllı İsveçli oyuncuyu ikna etmede kilit rol oynaması bekleniyor.

İsmail Kartal istedi, yönetim düğmeye bastı! Fenerbahçe'den İngiltere'ye orta saha harekatı: Listede 2 yıldız var

İsveç Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Ayari, Ocak 2023’ten bu yana milli formayla çıktığı 27 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Genç yeteneği yaz transfer döneminde ezeli rakip da kadrosuna katmak istemiş ancak Brighton engelini aşamamıştı.

İsmail Kartal istedi, yönetim düğmeye bastı! Fenerbahçe'den İngiltere'ye orta saha harekatı: Listede 2 yıldız var

B PLANI HAZIR: CARLOS ALCARAZ

Yasin Ayari transferinde olumsuz bir durum yaşanması ihtimaline karşı Fenerbahçe alternatifini de Premier Lig’de forma giyen Everton’ın Arjantinli 8 numarası oldu.

İsmail Kartal istedi, yönetim düğmeye bastı! Fenerbahçe'den İngiltere'ye orta saha harekatı: Listede 2 yıldız var

Tıpkı Ayari gibi kulübüyle sözleşmesinin son senesine giren 23 yaşındaki Alcaraz, devre arasında cüzi bir bonservis bedeliyle bitirilmeye çalışılacak. kariyerine Racing altyapısında başlayıp 2020’de A takıma yükselen ve 6 yıldır profesyonel seviyede mücadele eden Arjantinli oyuncu, daha önce Southampton ve İtalyan devi Juventus formalarını da terletti.

İsmail Kartal istedi, yönetim düğmeye bastı! Fenerbahçe'den İngiltere'ye orta saha harekatı: Listede 2 yıldız var

Bu sezon Everton’da rotasyonun gerisinde kalan Alcaraz, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Premier Lig’de 2 maçta 4 dakika, EFL Cup’ta ise 2 maçta 22 dakika süre alan genç oyuncu, toplamda sadece 26 dakika sahada kalabildi. Fenerbahçe yönetimi, ocak ayı transfer tescil döneminde bu iki isimden birini kadrosuna katarak orta sahadaki sorunu tamamen çözmeyi hedefliyor.

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#galatasaray
#fenerbahçe
#Futbol
#brighton
#carlos alcaraz
#Yasin Ayari
#Spor
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