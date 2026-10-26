Seslendirme sanatçısı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesiydi

ilesinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla gündeme gelen ölüm haberinin ardından, Bauza’nın yaşamını yitirme nedenine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu kayıtlarına dayandırılan haberlerde, sanatçının evinde yüksek tansiyona bağlı kalp ve damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

ERIC BAUZA KİMDİR?

7 Aralık 1979’da Kanada’nın Toronto kentinde dünyaya gelen Eric Bauza, kariyeri boyunca televizyon dizileri, sinema filmleri ve video oyunlarında çok sayıda karakteri seslendirdi. Özellikle Looney Tunes evrenindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, sevilen çizgi film kahramanlarının yeni dönem yapımlarındaki seslerinden biri oldu.

Bauza, Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın yanı sıra Porky Pig, Tweety, Marvin the Martian ve Elmer Fudd gibi tanınmış karakterleri de seslendirdi. Farklı karakterlere uygun ses tonlarıyla dikkat çeken sanatçı, animasyon dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

LOONEY TUNES DIŞINDA DA PEK ÇOK YAPIMDA GÖREV ALDI

Eric Bauza’nın kariyeri yalnızca Looney Tunes yapımlarıyla sınırlı kalmadı. Sanatçı, “The Adventures of Puss in Boots” dizisinde Çizmeli Kedi’ye, “Muppet Babies” yapımında ise Baby Fozzie’ye sesiyle eşlik etti. Ayrıca “Space Jam: A New Legacy” filminde de görev aldı.

Geniş bir karakter yelpazesinde seslendirme yapan Bauza, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden animasyon projelerinde çalıştı. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca farklı yapımlarda yer alması, onu uluslararası animasyon sektöründe tanınan bir isim hâline getirdi.

EMMY ÖDÜLLERİYLE BAŞARISINI TAÇLANDIRDI

Meslek hayatında önemli başarılara imza atan Eric Bauza, “Looney Tunes Cartoons” yapımındaki çalışmasıyla 2022 yılında Emmy ödülüne layık görüldü. Sanatçı, “Bugs Bunny Builders” ve “Teen Titans Go!” projelerindeki performanslarıyla da Emmy ödülleri kazandı.

Ödüllü çalışmalarıyla dikkat çeken Bauza, özellikle klasik çizgi film karakterlerinin yeni kuşaklara ulaşmasında rol oynadı. Seslendirme alanındaki deneyimi ve farklı karakterlere uyum sağlayabilmesi, kariyerinin öne çıkan özellikleri arasında gösterildi.

SON PROJELERİ ARASINDA “COYOTE VS. ACME” YER ALDI

Eric Bauza’nın son dönem çalışmalarından biri de uzun süren gösterim sürecinin ardından 2026 yılında izleyiciyle buluşan “Coyote vs. Acme” filmi oldu. Sanatçı, kariyeri boyunca televizyon ve sinema projelerinin yanı sıra video oyunlarında da seslendirme yaptı.

