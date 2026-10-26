Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:12

Seslendirme sanatçısı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesiydi

Looney Tunes’un unutulmaz karakterleri Bugs Bunny, Daffy Duck ve Road Runner’a sesiyle hayat veren Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı Eric Bauza, 46 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberi ailesi tarafından duyurulurken, ani ölümü hayranlarını ve animasyon dünyasını hüzne boğdu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Seslendirme sanatçısı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesiydi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:12

ilesinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla gündeme gelen ölüm haberinin ardından, Bauza’nın yaşamını yitirme nedenine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu kayıtlarına dayandırılan haberlerde, sanatçının evinde yüksek tansiyona bağlı kalp ve damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

ERIC BAUZA KİMDİR?

7 Aralık 1979’da ’nın Toronto kentinde dünyaya gelen Eric Bauza, kariyeri boyunca televizyon dizileri, sinema filmleri ve video oyunlarında çok sayıda karakteri seslendirdi. Özellikle Looney Tunes evrenindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, sevilen çizgi film kahramanlarının yeni dönem yapımlarındaki seslerinden biri oldu.

Seslendirme sanatçısı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesiydi

Bauza, Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın yanı sıra Porky Pig, Tweety, Marvin the Martian ve Elmer Fudd gibi tanınmış karakterleri de seslendirdi. Farklı karakterlere uygun ses tonlarıyla dikkat çeken sanatçı, animasyon dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Seslendirme sanatçısı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesiydi

LOONEY TUNES DIŞINDA DA PEK ÇOK YAPIMDA GÖREV ALDI

Eric Bauza’nın kariyeri yalnızca Looney Tunes yapımlarıyla sınırlı kalmadı. Sanatçı, “The Adventures of Puss in Boots” dizisinde Çizmeli Kedi’ye, “Muppet Babies” yapımında ise Baby Fozzie’ye sesiyle eşlik etti. Ayrıca “Space Jam: A New Legacy” filminde de görev aldı.

Seslendirme sanatçısı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesiydi

Geniş bir karakter yelpazesinde seslendirme yapan Bauza, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden animasyon projelerinde çalıştı. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca farklı yapımlarda yer alması, onu uluslararası animasyon sektöründe tanınan bir isim hâline getirdi.

Seslendirme sanatçısı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesiydi

EMMY ÖDÜLLERİYLE BAŞARISINI TAÇLANDIRDI

Meslek hayatında önemli başarılara imza atan Eric Bauza, “Looney Tunes Cartoons” yapımındaki çalışmasıyla 2022 yılında Emmy ödülüne layık görüldü. Sanatçı, “Bugs Bunny Builders” ve “Teen Titans Go!” projelerindeki performanslarıyla da Emmy ödülleri kazandı.

Seslendirme sanatçısı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesiydi

Ödüllü çalışmalarıyla dikkat çeken Bauza, özellikle klasik çizgi film karakterlerinin yeni kuşaklara ulaşmasında rol oynadı. Seslendirme alanındaki deneyimi ve farklı karakterlere uyum sağlayabilmesi, kariyerinin öne çıkan özellikleri arasında gösterildi.

SON PROJELERİ ARASINDA “COYOTE VS. ACME” YER ALDI

Eric Bauza’nın son dönem çalışmalarından biri de uzun süren gösterim sürecinin ardından 2026 yılında izleyiciyle buluşan “Coyote vs. Acme” filmi oldu. Sanatçı, kariyeri boyunca televizyon ve sinema projelerinin yanı sıra video oyunlarında da seslendirme yaptı.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bugs Bunny'nin ikonik tasarımcısı Bob Givens, 99 yaşında aramızdan ayrıldı
ETİKETLER
#Kanada
#Toronto
#Eric Bauza
#Los Angeles Adli Tıp Kurumu
#Bugs Bunny
#Looney Tunes
#Emmy Ödülü
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.