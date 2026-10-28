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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:15

Usta oyuncu Cihat Tamer'in aylık kazancı pes dedirtti! Yılların oyuncusu bakın ne kazanıyormuş

Türk tiyatrosunun usta isimleri arasında yer alan Cihat Tamer, 65 yıllık sanat hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şöhretin kendisine maddi açıdan ne kazandırdığı sorulan usta oyuncu, verdiği cevapla adından söz ettirdi. Mesleğe para kazanmak veya ünlü olmak için başlamadığını belirten Cihat Tamer'in "Ekmek yok, halen kazmaya çalışıyoruz" açıklamaları magazin gündeminde büyük ses getirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Usta oyuncu Cihat Tamer'in aylık kazancı pes dedirtti! Yılların oyuncusu bakın ne kazanıyormuş
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:15

Birbirinden başarılı birçok , ve projesinde boy gösteren usta Cihat Tamer, çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündeminde geniş yankı buldu. 65 yıllık sanat hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cihat Tamer, şöhretin kendisine maddi açıdan ne kazandırdığı sorularına cevap verdi. Mesleğe para kazanmak veya ünlü olmak için başlamadığını belirten usta oyuncu, yıllardır tanınmasına rağmen geçimini sağlamak için çalışmaya devam ettiğini dile getirdi. Cihat Tamer'in "Ekmek yok, halen kazmaya çalışıyoruz" açıklamaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Bakın usta oyuncu Cihat Tamer, kazancıyla ilgili neler söyledi...

CİHAT TAMER 65 YILLIK KARİYERİNE RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR!

Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının usta isimleri arasında yer alan Cihat Tamer, geride bıraktığı 65 yıllık sanat hayatına ilişkin konuştu. 1959 yılında başladığı oyunculuk kariyerini günümüzde tüm hızıyla devam ettiren usta oyuncu, mesleğinin maddi yönüne ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Özellikle tiyatro alanında imza attığı birbirinden başarılı projelerle dikkatleri üzerine çeken Tamer, mesleğe başladığı dönemden bugüne uzanan sanat yolculuğunu anlattı.

Usta oyuncu Cihat Tamer'in aylık kazancı pes dedirtti! Yılların oyuncusu bakın ne kazanıyormuş

Katıldığı bir programda hem kariyerine hem de kazancına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Cihat Tamer, oyunculuğu hiçbir zaman sadece para kazanmak ya da şöhrete ulaşmak amacıyla yapmadığını belirtti. Kendi kuşağındaki oyuncuların mesleğe bakışını değerlendiren Tamer, 65 yıllık kariyerine rağmen çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Usta oyuncu Cihat Tamer'in aylık kazancı pes dedirtti! Yılların oyuncusu bakın ne kazanıyormuş

Şöhretin para kazandırıp kazandırmadığına ilişkin sorulara şaşırtıcı cevaplar veren Cihat Tamer, kazancı hakkında yaptığı dikkat çeken açıklamalarıyla da magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Oyunculuk kariyerine sayısız pek çok proje sığdıran 83 yaşındaki Tamer, tanınmış olmasına rağmen geçimini sağlamak için çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, tiyatro yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Usta oyuncu Cihat Tamer'in aylık kazancı pes dedirtti! Yılların oyuncusu bakın ne kazanıyormuş

"EKMEK YOK, HALEN HAZMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Katıldığı programda hem 65 yıllık kariyeri hakkında hem de maddiyatı hakkında konuşan Cihat Tamer'e yıllardır tanınan bir oyuncu olmasının kendisine maddi açıdan ne kazandırdığı soruldu. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen "Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu yani?" sorusuna şu sözlere karşılık verdi:

Usta oyuncu Cihat Tamer'in aylık kazancı pes dedirtti! Yılların oyuncusu bakın ne kazanıyormuş

"Yok. o kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz." Cihat Tamer, verdiği cevapla şöhret ile kazanç arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Sanat hayatı boyunca elde ettiği tanınırlıkla geçimini sağlamak için verdiği emeği birbirinden ayıran Tamer, tiyatro çalışmalarıyla mesleğini devam ettirdiğini açıkladı. Oyunculuğu sadece tanınmaktan ibaret olmadığının altını çizen usta oyuncu, mesleği sürdürmek için verilen emeğe de dikkat çekti.

Usta oyuncu Cihat Tamer'in aylık kazancı pes dedirtti! Yılların oyuncusu bakın ne kazanıyormuş

"MEŞHUR OLMAK İÇİN BAŞLAMADIK"

Mesleğe ilk adım attığı yıllardaki düşüncelerini de dile getiren Cihat Tamer, kendi kuşağından birçok sanatçı arkadaşının oyunculuğa maddi beklentilerle başlamadığını belirtti. Zaman içerisinde hem para kazandıklarını hem de tanındıklarını ifade eden usta oyuncu, kariyerine başladığı dönemdeki meslek anlayışını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz bu mesleğe başlarken hani meşhur olalım, para pul kazanalım falan diye başlamadık. Bizim kuşağın çoğunda bu vardır. Ama sonradan para da kazandık tabii. Meşhur da olduk. Tanındık da."

 

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#tiyatro
#Cihat Tamer
#sinema
#oyuncu
#dizi
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