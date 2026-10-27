Televizyon ekranlarının sevilen oyuncularından Olgun Şimşek’in yeni adresi belli oldu. Başarılı oyuncu, TRT 1 için hazırlanan ve Yörük Kızı adıyla gündeme gelen yeni dizinin kadrosuna dahil oldu. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturacağı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül’ün kaleme aldığı dizide Şimşek, Yaşar karakterine hayat verecek.

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HABERİN ÖZETİ Usta oyuncu Olgun Şimşek, Yörük Kızı dizisinin kadrosunda! Oyuncu Olgun Şimşek, Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı "Yörük Kızı" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Olgun Şimşek, dizide Toroslar'da yaşayan son göçebe Yörük ailesinin babası olan Yaşar karakterine hayat verecek. Dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstlenirken, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül kaleme alıyor. Dizi, üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş ve ailesinin Toroslar'dan İstanbul'a uzanan hayat mücadelesini konu ediniyor. Çekimlerin ekim ayının sonu ya da kasım ayının başında İstanbul'da başlaması planlanıyor. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

OLGUN ŞİMŞEK, YÖRÜK KIZI DİZİSİNDE YAŞAR’A HAYAT VERECEK

Bozdağ Film’in TRT 1 için hazırlıklarını sürdürdüğü Yörük Kızı dizisinin oyuncu kadrosuna Olgun Şimşek de katıldı. Usta oyuncu, Toroslar’da yaşayan son göçebe Yörük ailesinin babası Yaşar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ferhat, Güneş ve Ceylan’ın babası olan Yaşar, ailenin hikayesinde önemli bir yere sahip olacak.

Dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstlenirken senaryosu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül tarafından kaleme alınıyor. Hazırlıkları devam eden yapım, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.

YÖRÜK KIZI DİZİSİNİN KONUSU NE?

TRT 1 ekranları için hazırlanan Yörük Kızı, Toroslar’da yaşayan bir Yörük ailesinin hayatındaki büyük değişimi konu alıyor. Hikayenin merkezinde yer alan Güneş, zorlu koşullara rağmen üniversite sınavına hazırlanıyor ve Türkiye birincisi olarak önemli bir başarı elde ediyor. Bu başarı, yalnızca genç kızın değil, ailesinin de hayatını değiştiriyor.

Güneş’in geleceği için harekete geçen aile, alıştıkları yaşamı geride bırakarak İstanbul’un seçkin semtlerinden birine taşınıyor. Geleneksel yaşam biçiminden büyük şehrin hareketli dünyasına uzanan bu yolculukta aile üyeleri, farklı sosyal çevrelerle ve yeni yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalıyor. Güneş’in kendi kimliğini koruma çabası ve ailesinin değişen düzene uyum sağlama mücadelesi, dizinin temel hikâyesini oluşturuyor.

YÖRÜK KIZI DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bozdağ Film imzalı Yörük Kızı dizisinin çekimleri için hazırlıklar sürüyor. Yunus Ozan Korkut’un yönetmen koltuğunda oturacağı yapımın set çalışmalarının ekim ayının sonu ya da kasım ayının başında İstanbul’da başlaması planlanıyor. Dizinin hikayesinde Toroslar’da yaşayan Yörük ailesinin İstanbul’a uzanan yolculuğu anlatılırken çekimlerin hangi mekanlarda gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor.

Olgun Şimşek’in Yaşar karakteriyle katıldığı Yörük Kızı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı yaşam kültürlerini bir araya getiren hikayesiyle merak uyandırıyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.