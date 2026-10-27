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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 19:08

Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor? Karakuyu dizisinin konusu nedir? Karakuyu dizisi oyuncuları kimler?

Kanal D’nin yeni dizisi Karakuyu, yayınlanan ilk tanıtımıyla merak uyandırdı. Başrollerini Özge Törer ve Onur Tuna’nın paylaştığı dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor? Karakuyu dizisinin konusu nedir? Karakuyu dizisi oyuncuları kimler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 19:08

’nin yeni dizisi , güçlü oyuncu kadrosu ve sırlarla dolu hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini ve ’nın paylaştığı yapım, yıllar sonra geçmişine dönen Ferda’nın ailesiyle ve doğup büyüdüğü topraklarla hesaplaşmasını konu alıyor. Peki, Karakuyu dizisi ne zaman başlayacak, dizinin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

HABERİN ÖZETİ

Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor? Karakuyu dizisinin konusu nedir? Karakuyu dizisi oyuncuları kimler?

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kanal D’nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Karakuyu, güçlü oyuncu kadrosu ve geçmişle hesaplaşmayı konu alan hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Başrollerini Özge Törer ve Onur Tuna’nın paylaştığı dizinin yönetmenliğini Nezaket Coşkun üstlenirken senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor.
Dizi, kendine yeni bir hayat kuran Ferda'nın beklenmedik bir mirasla doğup büyüdüğü topraklara dönerek ailesi ve geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor.
Çekimleri başlayan ve ilk tanıtımı izleyiciyle buluşan yapımın yayın günü, saati ve ilk bölüm tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı.
Dizinin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Ayça Erturan ve Nazan Diper gibi isimler de yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

KARAKUYU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Karakuyu dizisinin ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı. imzalı yapımın çekimleri başladı ve dizinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Kanal D, Karakuyu’nun çok yakında ekrana geleceğini duyurdu. Ancak dizinin hangi gün ve saatte yayınlanacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor? Karakuyu dizisinin konusu nedir? Karakuyu dizisi oyuncuları kimler?

KARAKUYU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Karakuyu dizisi, geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla doğup büyüdüğü topraklara dönmesini konu alıyor. Ferda, geri döndüğü yerde yalnızca ailesiyle değil, geçmişte yaşanan olaylarla ve Karakuyu’nun güçlü isimleriyle de yüzleşmek zorunda kalıyor.

Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor? Karakuyu dizisinin konusu nedir? Karakuyu dizisi oyuncuları kimler?

Kendisine bırakılan mirasın göründüğünden çok daha fazlasını ifade ettiğini fark eden Ferda, bir yandan kardeşlerini korumaya çalışırken diğer yandan kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almak istiyor. Genç kadının dönüşü, bölgede kurulu dengeleri de değiştirmeye başlıyor.

Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor? Karakuyu dizisinin konusu nedir? Karakuyu dizisi oyuncuları kimler?

Bu süreçte Ferda’nın yolu Kahraman ile kesişiyor. İkili arasında gelişen yakınlaşma, beraberinde yeni çatışmaları da getiriyor. Aile sırları, güç mücadeleleri, aşk ve geçmişle hesaplaşma, dizinin hikayesinin temel unsurları arasında yer alıyor.

Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor? Karakuyu dizisinin konusu nedir? Karakuyu dizisi oyuncuları kimler?

KARAKUYU DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

OGM Pictures imzası taşıyan Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosunda Onur Tuna ve Özge Törer başrolleri paylaşıyor. İkilinin yanı sıra Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper de dizinin kadrosunda yer alıyor. 

Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor? Karakuyu dizisinin konusu nedir? Karakuyu dizisi oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu dizinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor. Aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten gelen hesaplaşmaları konu alan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 

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#kanal d
#özge törer
#onur tuna
#OGM Pictures
#Karakuyu
#Diziler
#Mavi Kadin
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