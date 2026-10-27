Dizinin çekimlerinde Tokat’ın tarihi bölgeleri ve dikkat çeken yapıları öne çıkıyor. Tokat merkez ve Erbaa’da gerçekleştirilen çekimlerin yanı sıra İstanbul’da da çekim yapıldığı belirtiliyor. Peki, Karakuyu dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor, dizide hangi mekanlar kullanılıyor?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Karakuyu dizisi nerede çekiliyor? Karakuyu dizisinin çekildiği yerler? Karakuyu dizisinin çekimleri Tokat merkez, Erbaa ve İstanbul'da gerçekleştirilmekte olup bölgenin tarihi yapıları ve dokusu hikayeye eşlik etmektedir. Dizinin çekimleri Tokat merkez, Erbaa ve İstanbul'da yapılmaktadır. Tokat merkezdeki Muslu Ağa Köşkü (Muslu Ağa Konağı), dizinin konak sahnelerinde kullanılan mekanlar arasında yer almaktadır. Dizinin tanıtım görüntülerinde Niksar ilçesindeki Talazan Köprüsü ile Muslu Ağa Köşkü öne çıkmaktadır. Kanal D'nin resmi tanıtımına göre hikayede Ferda, kendisine kalan beklenmedik miras nedeniyle doğup büyüdüğü topraklara dönerek geçmişiyle ve ailesiyle yüzleşmektedir. Çekim süreci Erbaa'dan Tokat merkezdeki Sulusokak bölgesine kadar uzanmaktadır.

KARAKUYU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Karakuyu dizisinin çekim yerleri, diziyi takip eden izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hikayenin geçtiği mekanlar, dizinin atmosferini ve karakterlerin yaşamını yansıtması bakımından önem taşıyor. Tarihi sokaklar, geleneksel mimariye sahip yapılar ve dikkat çeken konaklar da izleyicilerin çekim noktalarına olan ilgisini artırıyor.

KARAKUYU DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNDE HANGİ TARİHİ YAPILAR KULLANILIYOR?

Dizinin çekim mekanları arasında öne çıkan yapılardan biri, Tokat merkezde bulunan Muslu Ağa Köşkü. Muslu Ağa Konağı adıyla da bilinen tarihi yapı, Soğukpınar Mahallesi'ndeki Bey Sokağı'nda, Saat Kulesi'nin arkasında yer alıyor. Yerel basında yayımlanan bilgilere göre köşk, dizinin konak sahnelerinde kullanılan mekanlar arasında bulunuyor.

Karakuyu dizisinin tanıtım görüntülerinde de Tokat'ın tarihi dokusunu yansıtan mekanlar dikkat çekiyor. Niksar ilçesinde bulunan Talazan Köprüsü ve kent merkezindeki Muslu Ağa Köşkü, tanıtımda öne çıkan yapılar arasında yer alıyor. Bu görüntüler, dizinin çekimlerinde bölgenin tarihi ve kültürel mirasından yararlanıldığını gösteriyor.

KARAKUYU DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NEDEN BU BÖLGELERDE YAPILIYOR?

Karakuyu'nun hikayesinde geçmişle yüzleşme, aile bağları ve miras meselesi önemli bir yer tutuyor. Kanal D'nin resmi tanıtımına göre Ferda, yıllar sonra kendisine kalan beklenmedik miras nedeniyle doğup büyüdüğü topraklara dönüyor. Ailesiyle ve geçmişiyle yeniden karşı karşıya gelen Ferda'nın hikayesi, dizinin temel çatışmasını oluşturuyor.

Bu hikayeye eşlik eden tarihi sokaklar ve geleneksel mimariye sahip yapılar, dizinin geçtiği çevrenin ekrana aktarılmasında önemli rol oynuyor. Tokat'ın tarihi dokusu, aile geçmişini ve karakterlerin yaşadığı çevreyi anlatan sahneler için dikkat çekici bir atmosfer sunuyor.

Erbaa'dan Tokat merkezdeki Sulusokak bölgesine uzanan çekim süreci de yapımın farklı mekanlardan yararlandığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte hangi sahnenin hangi noktada çekildiğine ilişkin ayrıntılar açıklandıkça dizinin çekim haritasının daha da netleşmesi bekleniyor.