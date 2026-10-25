Karakuyu dizisi ne zaman başlayacak? Karakuyu dizisi hangi gün yayınlanacak?

Deniz Akçay’ın yazdığı ve Nezaket Coşkun’un yönettiği Karakuyu dizisinden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Tanıtımın yayınlanmasının ardından dizinin yayın tarihi ve ekrana geleceği gün merak edilmeye başlandı. Yeni yapımı takip edenler, “Karakuyu dizisi ne zaman başlayacak?” ve “Karakuyu hangi gün yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

KARAKUYU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D’nin yeni yapımları arasında merak uyandıran Karakuyu dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, Nezaket Coşkun’un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Özge Törer ve Sermiyan Midyat gibi isimler yer alıyor. İlk tanıtımın izleyiciyle buluşmasının ardından Karakuyu dizisinin yayın tarihi ve hangi gün ekrana geleceği araştırılmaya başlandı.

Peki, Karakuyu dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Kanal D ve yapım ekibinden dizinin başlangıç tarihine ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi. Bu nedenle yapımın yayın takvimi şimdilik belirsizliğini koruyor. Dizinin yayın günü ve başlangıç tarihiyle ilgili resmi duyuruların önümüzdeki dönemde yapılması beklenirken, izleyicilerden gelecek yeni açıklamalara odaklanmış durumda.

KARAKUYU DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Karakuyu dizisinin ilk tanıtımın yayınlanmasının ardından izleyiciler Karakuyu dizisi hangi gün yayınlanacak? sorusu gündeme geldi. Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, Nezaket Coşkun’un yönetmenliğini üstlendiği Karakuyu dizisinin yayın tarihi ve haftalık yayın günü henüz netleşmedi.

Kanal D ve yapım ekibinden dizinin hangi gün ekrana geleceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İlk tanıtımla birlikte merak uyandıran yapımın ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, Karakuyu dizisi yeni bölüm ne zaman izleyiciyle buluşacak?

KARAKUYU DİZİSİ KONUSU NE?

Geçmişte ailesi tarafından bir kuyuya atılarak öldürüldüğü sanılan ancak mucizevi bir şekilde hayatta kalan Fikriye’nin sarsıcı intikam ve adalet mücadelesini konu alır.

Yıllar sonra kimliğini değiştirip doğduğu topraklara öğretmen Ferda olarak geri dönen genç kadın, kendisini ölüme terk eden geçmişiyle ve memleketindeki adaletsizliklerle yüzleşir.

Karşısında kasabanın güçlü ve kural tanımaz ismi Kadir Ağa (Sermiyan Midyat) ile onun kurduğu düzen bulunurken, yolu bu süreçte Kahraman (Onur Tuna) ile kesişir. Dizi; adalet, bağlar, miras, güç savaşları ve intikam temalarını merkezine almaktadır.

KARAKUYU DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu,

Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca yer alıyor.