Usta sanatçı Alpay’dan yıllar önce gelen itiraf! Hayali yarım kaldı

Başarılı şarkılarıyla gündemden düşmeyen ve Türk Pop müziğinin sevilen ismi şarkıcı Alpay, geçtiğimiz gün acı haberle gündeme gelmişti. ‘Fabrika Kızı’, ve ‘Eylül’de Gel’ gibi parçalarla dikkatleri üzerine çeken usta sanatçı Alpay, Antalya’da tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası gündeme bomba gibi düşen usta sanatçı Alpay, yıllar önce Sabah Günaydın’a yıllar önce yaptığı itirafla gündem oldu. O dönemler de yarım kalan hayalinden söz eden Alpay, dile getirdiği pişmanlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

USTA SANATÇI ALPAY’DAN YILLAR ÖNCE GELEN İTİRAF!

Şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Alpay’dan sevenlerini üzen haber günlerde gündemdeki yerini almaya devam ediyor. 91 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Alpay, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Usta ismin vefat haberini müzisyen Bora Gencer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hayatını Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçiren Alpay, eşiyle birlikte Gündoğan Mahallesi’nde yaşamını sürdürürken sanatçının cenazesinin Gündoğun Mahallesi’nde defnedilmesinin planlandığı öğrenildi. Diğer bir yandan da sanat dünyasından başsağlığı mesajları da gelemeye devam ediyor.

Sanat camiasını derin bir hüzne boğan vefat sonrası usta isim Alpay’ın yıllar önce söylediği bir itirafı adeta yarım kaldı. Küçüklükten futbola merakı olan şarkıcı Alpay’ın Sabah Günaydın’a yıllar önce verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti.

HAYALİ YARIM KALDI

Usta ismi Alpay’ın yıllar önce verdiği bir röportaj yıllar sonra vefatının ardından tekrardan gündeme geldi. Eğitim hayatında Hukuk okuyan Alpay, “Hukuk okudum ama avukatlık yapmadım. Ondan pişmanlık duymadım. Ama futbolu bıraktığıma pişmanım, çok yetenekliydim.” Sözleri gündem oldu.

Yıllar önce yapılan itiraf usta sanatçının vefatının ardından tekrardan gündem olurken futbol kariyerine devam etmeyi istediğini hatta o dönem Milli takıma bile almak istediklerini ifade etti.

‘Keşke bırakmasaydım, eşeklik etmişim" diyerek başına gelen pişmanlığı anlatıyor. Şarkılarıyla sevilerek dinlenen özellikle de 90’yıl yılların en çok bilinen sanatçıları arasında yerini de alarak büyük ses getirdi.

1935 yılında Ankara’da dünyaya gelen Alpay, eğitimlerinin ardından öğrencilik yıllarında futbola merak sarmasıyla Ankara Demirspor’da futbol oynamaya başlamıştır. Daha sonrasında ile Gençlerbirliği SK’nde profesyonel bir şekilde oynamasıyla dikkat çekse de kendisi daha sonra müzik kariyerine adım atar.