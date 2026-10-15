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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:17

Usta sanatçı Alpay’dan yıllar önce gelen itiraf! Hayali yarım kaldı

Usta sanatçı Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. ‘Fabrika Kızı’ ve ‘Eylül’de Gel’ şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı yıllar önce verdiği samimi bir röportajla gündem oldu. Hayalinin yarım kaldığını itiraf eden usta isim, pişman olduğunu da ifade etmişti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Usta sanatçı Alpay’dan yıllar önce gelen itiraf! Hayali yarım kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:17

Başarılı şarkılarıyla gündemden düşmeyen ve Türk Pop müziğinin sevilen ismi şarkıcı Alpay, geçtiğimiz gün acı haberle gündeme gelmişti. ‘Fabrika Kızı’, ve ‘Eylül’de Gel’ gibi parçalarla dikkatleri üzerine çeken usta sanatçı Alpay, ’da tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası gündeme bomba gibi düşen usta sanatçı Alpay, yıllar önce Sabah Günaydın’a yıllar önce yaptığı itirafla gündem oldu. O dönemler de yarım kalan hayalinden söz eden Alpay, dile getirdiği pişmanlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

USTA SANATÇI ALPAY’DAN YILLAR ÖNCE GELEN İTİRAF!

Şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Alpay’dan sevenlerini üzen haber günlerde gündemdeki yerini almaya devam ediyor. 91 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Alpay, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Usta ismin vefat haberini müzisyen Bora Gencer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta sanatçı Alpay’dan yıllar önce gelen itiraf! Hayali yarım kaldı

Hayatını Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçiren Alpay, eşiyle birlikte Gündoğan Mahallesi’nde yaşamını sürdürürken sanatçının cenazesinin Gündoğun Mahallesi’nde defnedilmesinin planlandığı öğrenildi. Diğer bir yandan da sanat dünyasından başsağlığı mesajları da gelemeye devam ediyor.

Usta sanatçı Alpay’dan yıllar önce gelen itiraf! Hayali yarım kaldı

Sanat camiasını derin bir hüzne boğan vefat sonrası usta isim Alpay’ın yıllar önce söylediği bir itirafı adeta yarım kaldı. Küçüklükten futbola merakı olan şarkıcı Alpay’ın Sabah Günaydın’a yıllar önce verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti.

Usta sanatçı Alpay’dan yıllar önce gelen itiraf! Hayali yarım kaldı

HAYALİ YARIM KALDI

Usta ismi Alpay’ın yıllar önce verdiği bir röportaj yıllar sonra vefatının ardından tekrardan gündeme geldi. Eğitim hayatında Hukuk okuyan Alpay, “Hukuk okudum ama avukatlık yapmadım. Ondan pişmanlık duymadım. Ama futbolu bıraktığıma pişmanım, çok yetenekliydim.” Sözleri gündem oldu.

Usta sanatçı Alpay’dan yıllar önce gelen itiraf! Hayali yarım kaldı

Yıllar önce yapılan itiraf usta sanatçının vefatının ardından tekrardan gündem olurken futbol kariyerine devam etmeyi istediğini hatta o dönem Milli takıma bile almak istediklerini ifade etti.

Usta sanatçı Alpay’dan yıllar önce gelen itiraf! Hayali yarım kaldı

‘Keşke bırakmasaydım, eşeklik etmişim" diyerek başına gelen pişmanlığı anlatıyor. Şarkılarıyla sevilerek dinlenen özellikle de 90’yıl yılların en çok bilinen sanatçıları arasında yerini de alarak büyük ses getirdi.

Usta sanatçı Alpay’dan yıllar önce gelen itiraf! Hayali yarım kaldı

1935 yılında ’da dünyaya gelen Alpay, eğitimlerinin ardından öğrencilik yıllarında futbola merak sarmasıyla Ankara Demirspor’da futbol oynamaya başlamıştır. Daha sonrasında ile Gençlerbirliği SK’nde profesyonel bir şekilde oynamasıyla dikkat çekse de kendisi daha sonra müzik kariyerine adım atar.    

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#ankara
#Antalya
#Alpay
#Ankara Demirspor
#Sabah Günaydın
#Gençlerbirliği Sk
#Magazin
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