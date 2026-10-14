“Fabrika Kızı”, Eylül’de Gel” gibi şarkılarla hafızalara yer edinen şarkıcı Alpay, vefat etti. Türk pop müziğin başarılı ismi şarkıcı Alpay’ıın vefatı sevenlerini ve ailesini derin bir hüzne boğarken arama motorlarında da şarkıcı Alpay’ın arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Şarkıcı Alpay kimdir? Şarkıcı Alpay neden öldü? Şarkıcı Alpay kaç yaşında? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ŞARKICI ALPAY KİMDİR?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan şarkıcı Alpay, acı haberle gündeme bomba gibi düştü. Başarılı şarkıların arkasında yer alan ünlü isim hayatını kaybetti. Sevenlerini ve ailesini derin bir hüzne boğan vefat sonrası merak konusu olan Alpay, kariyerinin yanı sıra hayatıyla da merak ediliyor.

Alpay 18 Temmuz 1935’te Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da bitirdi. Öğrencilik yıllarında futbola ilgi duymaya başlayan Alpay, Ankara Demirspor’da futbol oynamaya başlanıştır.

Daha sonrasında Gençlerbirliği SK’nde profesyonel bir şekilde futbol oynamaya başlamasıyla Genç Milli Futbol Takımı’na seçilmiştir. Ancak üniversite döneminde aldığı yaptığı radikal kararıyla kariyerinde bambaşka bir yere evrildi. Ankara Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamlayıp, müzikal kariyerine başlamıştır.

Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzik yaparak kariyerine adım adım ilerlemeye başlamıştır. Daha sonrasında 1964 yılında kendi müzik grubunu kurarak müzik dünyasında dikkat çeken isimlerde biri olmuştur.

Sadece Türkçe şarkılarıyla değil, Fransız Chanson 'unun ve İtalyan Napoliten'lerinin aranjmanlarını Türkçeye uyarlamıştır. Başarılı şarkılara imza atan şarkıcı Alpay, bazen Atilla İlhan’ın şiirlerini de yorum getirerek okumuştur.

ŞARKICI ALPAY NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcı Alpay’ın neden öldüğü de merak edilen konular arasında yerini aldı. Hatta arama motorlarında ‘Şarkıcı Alpay neden öldü?’ gibi sorular da sorulmaya başlandı. Ancak usta şarkıcının neden öldüğüne dair net bir kaynak bulunamadı. Kamuoyunda da konu hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

ŞARKICI ALPAY KAÇ YAŞINDA?

Şarkıcı Alpay 1935 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Hayatının büyük bir bölümünü orada geçiren Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Hayranları ve sevenleri tarafından yoğun bir hüzne neden olan vefatın ardından kamuoyunda yer alan şarkıcı Alpay, kariyeri boyunca da 25’ten fazla albüm yayınlamıştır.