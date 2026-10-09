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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:22

İlkay Sarıköse kimdir, ne iş yapıyor? Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse kaç yaşında?

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesinin ardından annesi İlkay Sarıköse'nin kim olduğu merek konusu oldu. Atilla Taş'ın ilk eşi olan İlkay Sarıköse, gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyor. Peki İlkay Sarıköse kimdir, nereli? İlkay Sarıköse kaç yaşında?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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İlkay Sarıköse kimdir, ne iş yapıyor? Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:22

İlkay Sarıköse'nin kim olduğu sorusu gündem oldu. 'ın ilk eşi olarak bilinen ve 'ın annesi olan İlkay Sarıköse'nin kim olduğu Sezen Taş'ın acı vefatının ardından merak konusu oldu. Peki İlkay Sarıköse kimdir, ne iş yapıyor? İlkay Sarıköse kaç yaşında?

İLKAY SARIKÖSE KİMDİR?

İlkay Sarıköse, şarkıcı Atilla Taş'ın 1991 yılında evlendiği ilk eşidir. Bu evlilikten Sezen isimli bir çocukları olmuştur. Medya dünyasından uzak bir yaşam süren İlkay Sarıköse, aslen mersinlidir ve Eskişehir Anadolu Üniversitesinde yükseköğrenimini tamamlamıştır.

İlkay Sarıköse kimdir, ne iş yapıyor? Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse kaç yaşında?

Gözlerden uzak, mütevazı bir yaşam süren Sarıköse, kızı ve torunları ile ilgilendiği bir hayat sürüyordu. Sezen Taş'ın 'de bir apartmanın 14. katından düşerek vefat etmesinin ardından anne İlkay Sarıköse'nin kim olduğu merak konusu oldu. Kendisi hakkında bilinenler sınırlı. Atilla Taş'ın ilk eşi ve Sezen Taş'ın annesi olarak biliniyor.

İLKAY SARIKÖSE NE İŞ YAPIYOR?

İlkay Sarıköse'nin mesleği ve iş hayatı ile ilgili kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

İLKAY SARIKÖSE KAÇ YAŞINDA?

İlkay Sarıköse'nin yaşı hakkında kamuoyuna yansıyan ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kendisi 1991 yılında Atilla taş ile yaptığı evlilik ve 1992 yılında dünyaya gelen kızları Sezen'in annesi olarak biliniyor.

İlkay Sarıköse kimdir, ne iş yapıyor? Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse kaç yaşında?

İLKAY SARIKÖSE NERELİ?

İlkay Sarıköse'nin doğum yeri ve memleketine ilişkin kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

 

ETİKETLER
#Mersin
#Anadolu Üniversitesi
#Atilla Taş
#Sezen Taş
#İlkay Sarıköse
#Biyografi
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