İlkay Sarıköse kimdir, ne iş yapıyor? Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse kaç yaşında?

İlkay Sarıköse'nin kim olduğu sorusu gündem oldu. Atilla Taş'ın ilk eşi olarak bilinen ve Sezen Taş'ın annesi olan İlkay Sarıköse'nin kim olduğu Sezen Taş'ın acı vefatının ardından merak konusu oldu. Peki İlkay Sarıköse kimdir, ne iş yapıyor? İlkay Sarıköse kaç yaşında?

İLKAY SARIKÖSE KİMDİR?

İlkay Sarıköse, şarkıcı Atilla Taş'ın 1991 yılında evlendiği ilk eşidir. Bu evlilikten Sezen isimli bir çocukları olmuştur. Medya dünyasından uzak bir yaşam süren İlkay Sarıköse, aslen mersinlidir ve Eskişehir Anadolu Üniversitesinde yükseköğrenimini tamamlamıştır.

Gözlerden uzak, mütevazı bir yaşam süren Sarıköse, kızı ve torunları ile ilgilendiği bir hayat sürüyordu. Sezen Taş'ın Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek vefat etmesinin ardından anne İlkay Sarıköse'nin kim olduğu merak konusu oldu. Kendisi hakkında bilinenler sınırlı. Atilla Taş'ın ilk eşi ve Sezen Taş'ın annesi olarak biliniyor.

İLKAY SARIKÖSE NE İŞ YAPIYOR?

İlkay Sarıköse'nin mesleği ve iş hayatı ile ilgili kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

İLKAY SARIKÖSE KAÇ YAŞINDA?

İlkay Sarıköse'nin yaşı hakkında kamuoyuna yansıyan ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kendisi 1991 yılında Atilla taş ile yaptığı evlilik ve 1992 yılında dünyaya gelen kızları Sezen'in annesi olarak biliniyor.

İLKAY SARIKÖSE NERELİ?

İlkay Sarıköse'nin doğum yeri ve memleketine ilişkin kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.