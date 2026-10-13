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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:25

Serap Belovacıklı ne dedi, neden soruşturma başlatıldı? Serap Belovacıklı kimdir, kiminle evli?

Gazeteci ve televizyon sunucusu Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gündeme gelen olayın ardından Belovacıklı'nın paylaşımında kullandığı ifadeler, mesleki geçmişi ve eşi merak konusu oldu. Peki, Serap Belovacıklı ne dedi, neden soruşturma başlatıldı? Serap Belovacıklı kimdir, kiminle evli?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Serap Belovacıklı ne dedi, neden soruşturma başlatıldı? Serap Belovacıklı kimdir, kiminle evli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:25

'de sunuculuk yapan gazeteci Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın hangi suçlama kapsamında yürütüldüğü ve Belovacıklı'nın paylaşımında hangi ifadeleri kullandığı gündeme gelirken gazetecinin hayatı ve özel yaşamı da araştırılmaya başlandı.

SERAP BELOVACIKLI iÇİN NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Gazeteci ve sunucu Serap Belovacıklı hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, 'nun 216. maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçları kapsamında ele alındığı bildirildi. 

Serap Belovacıklı ne dedi, neden soruşturma başlatıldı? Serap Belovacıklı kimdir, kiminle evli?

Olayın ardından Belovacıklı'nın sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi. Paylaşımda yer alan sözlerin kamuoyunda tepki çektiği belirtilirken soruşturmanın başlatılmış olması, tek başına suçun kesinleştiği veya gazetecinin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Adli sürecin ilerleyişi ve yetkili makamların değerlendirmesi, olayın hukuki boyutunun netleşmesi açısından önem taşıyor.

SERAP BELOVACIKLI NE DEDİ?

Serap Belovacıklı'nın soruşturmaya konu olan sosyal medya paylaşımında sert ve hakaret içeren ifadeler kullandığı aktarıldı. Paylaşımda, “Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler. Sığır sürüsü” ifadelerinin yer aldığı belirtildi. 

Serap Belovacıklı ne dedi, neden soruşturma başlatıldı? Serap Belovacıklı kimdir, kiminle evli?

Paylaşımın hangi bağlamda yapıldığı ve ifadelerin kimlere yöneltildiği, hukuki değerlendirme açısından önem taşıyor. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi, halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ile belirli şartlar altında halkın bir kesimini aşağılama fiillerini düzenliyor.

SERAP BELOVACIKLI KİMDİR?

Serap Belovacıklı, 1984 yılında 'da dünyaya gelen gazeteci ve televizyon sunucusudur. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Belovacıklı, meslek hayatında muhabirlik, editörlük ve sunuculuk görevlerinde bulundu. Televizyon haberciliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci, farklı medya kuruluşlarında görev yaptı.

Belovacıklı'nın mesleki geçmişinde Habertürk, Akşam, Posta, Haber Global, TV100 ve Sözcü TV gibi kuruluşlar yer alıyor. Haber takibi ve televizyon programlarındaki sunuculuk görevleriyle tanınan Belovacıklı, son olarak sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturmayla gündeme geldi. Gazetecinin kariyeri ve kamuoyuna yansıyan açıklamaları, olayın ardından arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı.

SERAP BELOVACIKLI KİMİNLE EVLİ?

Serap Belovacıklı'nın eşi, siyasetçi Ümit Özlale'dir. Belovacıklı'nın özel yaşamı, gazetecilik kariyeri ve hakkında başlatılan soruşturmayla birlikte merak edilen konular arasında bulunuyor. Çiftin evliliğiyle ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında özel yaşamlarına ilişkin doğrulanmamış iddialara ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor.

Ümit Özlale, akademisyenlik geçmişi bulunan bir siyasetçidir. Siyasi çalışmaları ve kamuoyundaki görevleriyle tanınan Özlale'nin adı, Serap Belovacıklı hakkındaki haberlerde de eş bilgisi nedeniyle yer alıyor. Belovacıklı'nın soruşturması ise kişisel ilişkisinden bağımsız olarak, sosyal medya paylaşımına ilişkin iddialar çerçevesinde değerlendiriliyor.

SERAP BELOVACIKLI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1984 doğumlu Serap Belovacıklı, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Bursa doğumlu olan gazeteci, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamladı. Meslek hayatını medya sektöründe sürdüren Belovacıklı, farklı televizyon kanalları ve gazetelerde görev aldı.

Gazetecilik kariyeri boyunca haber sunuculuğu ve editörlük gibi görevler üstlenen Belovacıklı, televizyon ekranlarında yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor. Hakkında başlatılan soruşturma sonrasında yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve aile yaşamı da araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

SERAP BELOVACIKLI SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Serap Belovacıklı hakkında başlatılan soruşturma, sosyal medya paylaşımının içeriği ve hukuki niteliği üzerinden yürütülüyor. Resen soruşturma, yetkili makamların bir şikâyet başvurusu bulunmasa da gerekli gördükleri durumlarda kendiliğinden inceleme başlatabilmesi anlamına geliyor. Soruşturmanın açılması, henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğunu göstermiyor.

Sürecin bundan sonraki aşamalarında savcılığın değerlendirmesi, elde edilecek deliller ve gerekli görülmesi hâlinde yapılacak diğer işlemler belirleyici olacak. Dosyanın sonucuna ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmadığı sürece Belovacıklı hakkında suçluluk hükmü kurulmuş gibi ifadeler kullanılmaması gerekiyor. Gelişmeler, yetkili makamların açıklamaları doğrultusunda netleşecek.

ETİKETLER
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