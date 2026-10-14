Şarkıcı Alpay’ın ‘Fabrika Kızı’ şarkısının ardındaki hüzünlü hikaye! Yıllardır dillerden düşmüyordu

‘Fabrika Kızı’ şarkısı bir döneme damga vuran ve herkesin ezberinde yer alırken arkasındaki hüzünlü hikayesiyle gün yüzüne çıktı. Şarkıcı Alpay’ın aşk şarkısı olarak bilinen ‘Fabrika Kızı’ yıllardır dillerden düşmeyen parçalar arasında. Bir aşk şarkısı olarak dikkatleri üzerine çekerken arkasında birçok çalışan kadının hikayesi yer alıyor. İşte detaylar…

ŞARKICI ALPAY’IN ‘FABRİKA KIZI’ ŞARKISININ ARDINDAKİ HÜZÜNLÜ HİKAYE!

Şarkıcı Alpay’ın sesiyle tanıdığımız ‘Fabrika Kızı’ şarkısı Türkçe pop müziğin unutulmaz şarkıları arasında yerini aldı. 1960’lı yıllarda müzik kariyerine başlayan Alpay’ın farklı dillerden Türkçeye uyarlanmış şarkıları sıklıkla yer alırken ‘Fabrika Kızı’ şarkısının yeri apayrı.

14 Ekim 2026’da 91 yaşında hayatını kaybeden Alpay’ın arkasında bıraktığı eserlerden biriyken ardındaki hikayeyle herkesi şaşırttı. Sözü ve bestesi Bora Ayanoğlu’na ait olan parça, 1970 yılında 45’lik olarak yayımlanan şarkı, aşk şarkısından daha çok çalışan bir kadının yaşamını dinleyicilere aktardı.

Şarkıda yer alan genç kadını yalnızca yıllardır uzaktan izleyen bir aşkın kahramanı olarak düşünülürken asıl anlatılmak istenen bambaşka çıkıyor. Ayanoğlu’nun 2009 yılında verdiği bir röportaj da şarkısının arkasındaki durumları anlatırken kullandığı sözler ise dikkat çekiyor.

YILLARDIR DİLLERDEN DÜŞMÜYORDU

Yıllardır dillerden düşmeyen ‘Fabrika Kızı’ bir fabrika da işçi olarak çalışan bir kadının görüntüsünden çok etkilendiğini ve bu şarkıyı yazdığını ifade eden Bora Ayanoğlu, İstanbul’daki karşılığını da Kadir Has Üniversite’nin Panorama dergisine verdiği röportajda da anlatıyor.

Onedio’nun haberine göre, Aksaray’da yaşadığı dönem de Unkapanı’nda bulunan bir fabrika da bulunan işçiler kendisine ilham oluyor. Böylelikle ortaya çıkan hikaye ‘Fabrika Kızı’ şarkısının doğmasına neden oluyor.

Ayanoğlu, şarkıda yer alan evlilik ve ev hayatına ilişkin ifadeleri kadınların bir görevi olmadığını, aksine kadınların içinde bulunduğu koşullara yönelik eleştirinin parçası olarak gördüğünü anlatıyor.

Diğer bir yandan hem şarkıcı Alpay ve Ayanoğlu’da şarkının bu kadar büyük bir başarıya ulaşabileceğini beklemedikleri de ifade ediliyor. Hatta Alpay şarkının tutmayacağını bile düşünmüş. Ancak şarkı yayınlandığı dönem de bin ve bin beş yüz adet satarken 1970 yılında 30 bin satıldığı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.