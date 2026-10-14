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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 13:48

Şarkıcı Alpay'ın eşi var mı? Şarkıcı Alpay'ın çocukları var mı?

“Fabrika Kızı” ve “Eylül’de Gel” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberinin ardından özel hayatı da merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Şarkıcı Alpay'ın eşi var mı? Şarkıcı Alpay'ın çocukları var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 13:48

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. “Fabrika Kızı” ve “Eylül’de Gel” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının vefatının ardından özel hayatı da merak konusu oldu. Peki, şarkıcı Alpay’ın eşi var mı? Şarkıcı Alpay’ın çocukları var mı?

HABERİN ÖZETİ

Şarkıcı Alpay'ın eşi var mı? Şarkıcı Alpay'ın çocukları var mı?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçının vefat haberi, müzisyen Bora Gencer ve gazeteci Nasuh Bektaş’ın sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu.
18 Temmuz 1935 Ankara doğumlu olan sanatçı, "Fabrika Kızı" ve "Eylül’de Gel" gibi şarkılarıyla tanınıyordu.
Dört evlilik yapan sanatçının bu evliliklerden Tuluğ, Çağla ve Zeynep adlarında üç kızı bulunuyor.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alpay, eşlerinin isimlerini ve evliliklerinin ayrıntılarını basınla paylaşmaktan kaçındı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ŞARKICI ALPAY’IN EŞİ VAR MI?

Sanatçının dört evlilik yaptığı biliniyor. Alpay, özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih etse de geçmişte verdiği röportajlarda aile hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Usta sanatçının eşinin kimliği ise kamuoyuyla paylaşılan bilgiler arasında sınırlı şekilde yer aldı.

Şarkıcı Alpay'ın eşi var mı? Şarkıcı Alpay'ın çocukları var mı?

ŞARKICI ALPAY’IN ÇOCUKLARI VAR MI?

Alpay’ın dört evlilik yaptığı ve bu evliliklerden Tuluğ, Çağla ve Zeynep adlarında üç kızının olduğu biliniyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden sanatçı, verdiği röportajlarda eşlerinin isimlerini ve evliliklerinin ayrıntılarını paylaşmaktan kaçındı. Alpay’ın aile yaşamına ilişkin bilgiler, kendi açıklamaları ve yayımlanan biyografilerde yer alan bilgilerle sınırlı kaldı.

Şarkıcı Alpay'ın eşi var mı? Şarkıcı Alpay'ın çocukları var mı?

Sanatçının çocukları hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olsa da isimleri biyografik kaynaklarda yer alıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alpay, aile yaşamının ayrıntılarını da basınla paylaşmamayı tercih etti. 

Şarkıcı Alpay'ın eşi var mı? Şarkıcı Alpay'ın çocukları var mı?

ŞARKICI ALPAY’IN MÜZİK KARİYERİ

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Alpay, uzun yıllara yayılan müzik kariyeri boyunca seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerin hafızasında yer edindi. Özellikle “Fabrika Kızı” ve “Eylül’de Gel” gibi eserleriyle tanınan sanatçı, kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Türk pop müziğinin sevilen eserleri arasında anılan şarkılarıyla müzik kariyerinde iz bırakan Alpay, yıllar boyunca sahne çalışmalarını sürdürdü.

Şarkıcı Alpay'ın eşi var mı? Şarkıcı Alpay'ın çocukları var mı?

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberi, müzisyen Bora Gencer ve gazeteci Nasuh Bektaş’ın sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu. 

Şarkıcı Alpay'ın eşi var mı? Şarkıcı Alpay'ın çocukları var mı?

18 Temmuz 1935’te ’da dünyaya gelen Alpay, 91 yaşında yaşamını yitirdi. “Fabrika Kızı” ve “Eylül’de Gel” gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinde iz bırakan sanatçı, ardında unutulmaz eserler bıraktı.

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ETİKETLER
#ankara
#Türk Pop Müziği
#Fabrika Kızı
#Eylül'de Gel
#Alpay Nazikioğlu
#Magazin
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