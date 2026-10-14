Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay hayatını kaybetti!

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İstanbul
Türk pop müziğinin duayen isimlerinden, sesi ve yorumuyla kuşakların hafızasında yer edinen usta sanatçı Alpay'dan acı haber geldi. Uzun yıllara dayanan başarılı müzik kariyeri boyunca pek çok ölümsüz esere imza atan usta müzisyen, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Müzik dünyasını yasa boğan gelişmeyi, müzisyen Bora Gencer sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu. Acısını takipçileriyle paylaşan Gencer, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim."
Müzik yolculuğu boyunca seslendirdiği özgün parçalarla geniş kitlelerin gönlünde taht kuran Alpay; özellikle “Fabrika Kızı” ve “Eylül'de Gel” gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinin unutulmaz figürleri arasına adını yazdırdı.