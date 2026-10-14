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Gündem
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:33

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay hayatını kaybetti!

"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi unutulmaz eserleriyle Türk pop müziğinde derin izler bırakan usta sanatçı Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini Bora Gencer duyurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay hayatını kaybetti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:33

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden, sesi ve yorumuyla kuşakların hafızasında yer edinen usta sanatçı Alpay'dan acı haber geldi. Uzun yıllara dayanan başarılı müzik kariyeri boyunca pek çok ölümsüz esere imza atan usta müzisyen, 91 yaşında hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay hayatını kaybetti!

Bilgi Okunma süresi 1 saniyeye düşürüldü.
Ayrıntılar henüz gelmediği için özet oluşturulamıyor.
Bilgi Okunma süresi 1 saniyeye düşürüldü.
Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay hayatını kaybetti!

VEFAT HABERİNİ BORA GENCER PAYLAŞTI

Müzik dünyasını yasa boğan gelişmeyi, müzisyen Bora Gencer sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu. Acısını takipçileriyle paylaşan Gencer, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim."

ESERLERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Müzik yolculuğu boyunca seslendirdiği özgün parçalarla geniş kitlelerin gönlünde taht kuran Alpay; özellikle “Fabrika Kızı” ve “Eylül'de Gel” gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinin unutulmaz figürleri arasına adını yazdırdı.

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ETİKETLER
#Türk Pop Müziği
#Alpay
#Bora Gencer
#Fabrika Kızı
#Eylül'de Gel
#Gündem
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