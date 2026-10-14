Belediye işçisi rögarı açmak için boynuna kadar suya daldı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Sultangazi Habibler Mahallesi Yayla Yolunun bir kısmı da yoğun yağışın etkisiyle göle döndü. Belediye ekipleri çalışma başlatırken, bazı kişiler duvarın üzerine çıkarak yoldan geçebildi. Suların tahliye edilmesi için bir yandan kepçeyle çalışma yapılırken, kanalı açmaya çalışan bir belediye işçisi ise, boynuna kadar suyun içine girdi. Rögarın kapağını açmaya çalışan işçinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.