Bolu'da Yedigöller'den dönüşte çamura saplanan minibüsün sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşananları anlatan sürücü, "Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" dedi.

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HABERİN ÖZETİ Yedigöller'de 10 kız çocuğunu mahsur bırakan hata! Şoför gözyaşlarıyla anlattı Bolu'da Yedigöller'den dönerken çamura saplanan minibüsteki sürücü, çocukları sakinleştirmek ve üşümelerini engellemek için gösterdiği çabayı gözyaşlarıyla anlattı. Minibüs, Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplandı. Minibüste 10 kız çocuğu ve 3 görevli bulunuyordu. Sürücü Nazif Ege, daha önce kullanmadığı bir yolu erken çıkmak için tercih ettiğini belirtti. Ege, çocukları sakinleştirmek ve sıcak tutmak için aracı çalıştırıp motive ettiğini söyledi. Sürücü, çocukları kendi kızlarından ayırmadığını ifade etti.

Bolu'da Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan ve içerisindeki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağ salim bulunduğu minibüsün sürücüsü Nazif Ege, yaşanan süreci anlattı.

ERKEN ÇIKMAK İÇİN BAŞKA YOL KULLANMIŞ

Nazif Ege, "Daha önce o yolu kullanmış mıydınız?" sorusuna, "Hayır kullanmadım. Sadece Yığılca'dan bir saat erken Düzce'ye geçerim düşüncesi olduğundan çıktım. Başka bir şey yok" yanıtını verdi.

Navigasyon kullanmadığını ifade eden Ege, Yedigöller'den çıktıktan sonra tabelaları takip ettiğini belirterek, aracın çamura saplanmasıyla ilgili, "Normal işte, çamura saplandı" dedi.

"KENDİ KIZLARIMDAN AYIRMADIM"

Arama çalışmaları sırasında çocuklarla araçta birlikte olduklarını aktaran Ege, kız çocuklarını sakinleştirmek ve üşümelerini önlemek için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Aracı çalıştırdık. Motive ettik tabii ki. Bir şekilde kızlarımıza sahip çıktık. Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" ifadelerini kullandı.

Aracın kurtarma çalışmalarında kızların da yardım ettiği öğrenildi. Araçtaki el izleri dikkat çekti.