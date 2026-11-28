Türk futbolunun geleceğini doğrudan etkileyecek Süper Lig yayın hakları ihalesi için geri sayım sürerken, Kulüpler Birliği Vakfı süreç boyunca atılan adımları kamuoyuna duyurdu. Yayın gelirlerini en üst seviyeye taşımayı ve ligin marka değerini korumayı amaçlayan vakıf, ihale masasına kapsamlı bir dosya ve güçlü bir heyetle oturmaya hazırlanıyor.

FIFA, UEFA VE AVRUPA LİGLER BİRLİĞİ DENEYİMİYLE DEĞERLEME VE TEKNİK RAPOR

Hazırlık sürecinin ilk adımında uluslararası ölçekte öne çıkan bir yol izlendi. Vakıf, FIFA, UEFA ve Avrupa Ligler Birliği gibi yapılara yönelik çalışmalarıyla tanınan uzman bir danışmanlık şirketinden hizmet alarak Süper Lig yayın haklarının gerçek piyasa değerini ortaya koyan bir çalışma yürüttü.

Bunun yanı sıra yayın kalitesini Avrupa standartlarına taşımak amacıyla alanında uzman bir teknik danışmanla iş birliği yapıldı. Avrupa'nın önde gelen liglerindeki kamera sistemleri ve teknik yayın uygulamalarını mercek altına alan detaylı bir teknik rapor hazırlandı.

TFF'YE İLETİLEN TEKNİK İYİLEŞTİRME VE ŞARTNAME ÖNERİLERİ

Hazırlanan teknik rapor doğrultusunda, maç yayınlarının kalitesini doğrudan belirleyen başlıklar için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iyileştirme talepleri iletildi. Vakfın TFF ile paylaştığı teknik başlıklar şunları kapsıyor:

Kamera yapısı: Kamera sayıları, kamera konumları ve çekim açıları.

Görüntü ve iletim: Görüntü çözünürlükleri, kablolama altyapısı ve görüntü iletim parametreleri.

Yayın kalitesi: Ses ve renk kalitesi standartları.

Kulüpler Birliği Vakfı, elde edilen veriler, diğer liglerdeki emsal uygulamalar ve kulüplerden gelen görüşler doğrultusunda hazırladığı şartname önerilerini de TFF'ye sundu. Önerilerde özellikle görüntü kullanım hakları başta olmak üzere kulüplerin menfaatlerinin gözetilmesi öne çıktı.

"HEDEFİMİZ, REKORA İMZA ATACAK BEDELLE SONUÇLANMASIDIR"

İhale sürecinde rekabet ortamını güçlendirmek ve katılımı artırmak adına potansiyel yayıncı kuruluşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştiren vakıf, tüm bu çalışmaların ardından hedefini net biçimde ortaya koydu. Yapılan açıklamada, ihalenin Türk futbolu adına yeni bir rekora imza atacak bedelle sonuçlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yayın ihalesinde Süper Lig kulüplerini temsilen yer alacak isimler de belli oldu. İhaleye Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ile Yayın İhale Komisyonu Üyeleri Göksel Gümüşdağ ve Serdal Adalı katılacak.