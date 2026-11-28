İtalya Serie A temsilcisi Roma, Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak için kış transfer döneminde yeniden harekete geçiyor. Sakatlığını geride bırakıp fiziksel açıdan yeniden iyi duruma gelen 25 yaşındaki futbolcu, başkent ekibinin ocak ayı transfer hedefleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin Hollandalı savunmacı konusundaki ısrarının sürdüğü kaydedilirken, Roma cephesinin oyuncunun son sağlık ve form durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

ARALIK ORTASINDA FENERBAHÇE İLE KRİTİK TEMAS

Elde edilen bilgilere göre Roma yöneticileri, Jayden Oosterwolde transferini görüşmek üzere aralık ayının ortasında Fenerbahçeli yetkililerle masaya oturacak. İki kulübün daha önce yaz transfer döneminde oyuncunun transferi için anlaşma sağladığı, ancak Hollandalı futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sürecin sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Fiziksel açıdan toparlanan Oosterwolde için kış transfer penceresinde yeni bir sayfa açılması beklenirken, Fenerbahçe ile Roma arasındaki görüşmelerin aralık ortasında başlayacak resmi temaslarla birlikte farklı bir boyut kazanacağı belirtiliyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VE 17 MİLYON EUROLUK PİYASA DEĞERİ BULUNUYOR

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro seviyesinde gösterilen Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüple uzun süreli sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacının geleceğiyle ilgili düğümün ve transfer sürecindeki gelişmelerin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması öngörülüyor.