Ara transfer dönemine sayılı haftalar kala Fenerbahçe’de kadro yapılanması netleşmeye başladı. Takviye çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, süre bulmakta zorlanan ya da gelecek tekliflere açık hale getirilen oyuncular için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MİMOVİC İÇİN GAZİANTEP FK İDDİASI

Fenerbahçe’nin 6,7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mimovic’in yeni durağının Gaziantep FK olabileceği öne sürülüyor. Genç sağ beki kadrosuna katmak isteyen Güneydoğu temsilcisinin resmi girişimde bulunduğu, Emre Belözoğlu’nun da transfere onay vermesiyle gözlerin ocak ayına çevrildiği ifade ediliyor.

BARTUĞ ELMAZ YENİDEN KİRALANABİLİR

Sarı-lacivertli formayla düzenli süre almakta zorlanan Bartuğ Elmaz’ın devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan genç orta sahanın, son üç sezonda olduğu gibi bu kış da kiralık olarak gönderileceği belirtiliyor. Bartuğ’a Süper Lig ekiplerinden bazı taliplerin olduğu kaydedildi.

DORGELES NENE İÇİN AYRILIK İHTİMALİ ÖNE ÇIKTI

Bu sezon İsmail Kartal döneminde 9 maçta yalnızca 170 dakika sahada kalabilen Dorgeles Nene’nin durumu, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesinin ardından da değişmedi. 46 yaşındaki teknik adamın Nene’ye yalnızca Kocaelispor maçında 4 dakika şans verdiği, Shakhtar ve Çorum karşılaşmalarında ise süre vermediği aktarıldı. Genç oyuncunun ocak ayında kesin olarak ayrılmasının beklendiği ifade ediliyor.

ROMELU LUKAKU’DA TEKLİFLER MASADA

Fenerbahçe’de aradığı ritmi ve beklentileri karşılayamayan Romelu Lukaku ile devre arasında yolların ayrılmasının planlandığı konuşuluyor. Yıldız golcüyü eski takımı Anderlecht’in yakından takip ettiği, bunun yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin de Lukaku ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

REAL BETİS, MARCO ASENSİO’YU TAKİPTE

İspanya La Liga ekibi Real Betis’in, Marco Asensio’nun sakatlık sürecini yakından izlediği öne sürüldü. Deneyimli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna dahil etmek isteyen Real Betis’in, Asensio’nun sakatlığını atlatması durumunda Fenerbahçe’ye resmi teklif sunacağı iddia edildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun da Asensio’yu kadro planlamasında düşünmediği ifade ediliyor.