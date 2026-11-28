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İstanbul
Manisa'nın Akhisar ilçesinde boğazına şeker kaçması sonucu nefes almakta güçlük çeken çalışan, iş yeri sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı.
Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. İş yerinde bulunduğu sırada boğazına şeker kaçması sonucu nefes alamayan çalışan, iş yeri sahibi Ferdi Deren'in yanına geldi. Durumu fark eden Deren, daha önce öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayarak çalışanın boğazındaki şekeri çıkardı. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.