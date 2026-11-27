Köpek balığından iguanaya: Samsun’daki bu kafeye diğer illerden de yoğun ilgi var

Samsun'da bir kafede bulunan yaklaşık 300 farklı balık türü, köpek balığı, iguana ve papağan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Akvaryumlarla çevrili ortamda kahve içen vatandaşlar, egzotik hayvanları yakından görme ve fotoğraf çekme imkanı buluyor.

İşletmenin konseptini oluşturan Diş Hekimi Enes Burak Uğurlu, farklı bir deneyim sunmak amacıyla yaklaşık 3 yıl önce bu konsepti hayata geçirdiklerini belirterek, insanların yalnızca kahve içip sohbet etmek değil, aynı zamanda güzel hatıralar biriktirebileceği bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

