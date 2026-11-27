Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet güçlerinin ortak hareketi doğrultusunda düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul’da çok kritik bir isim yakalandı.

'YEŞİL'İN TEHDİT ETTİĞİ İSİM

Hakkında 7 yıl 15 ay hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan aranan "Tilki Selim" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Selim Işık, MİT ve polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Firari hükümlü, ‘Yeşil’ kod adlı JİTEM’ci Mahmut Yıldırım’ın "Yalnız yiyen adama bir gün kustururlar" diye tehdit ettiği kişi olarak biliniyor.

İSTANBUL'DA SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile müşterek, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, firari uyuşturucu kaçakçısı Selim Işık’ın İstanbul’da saklandığı tespit edildi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası bulunan, ayrıca "Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan "Tilki Selim" lakaplı hükümlünün Üsküdar’da yaşadığı anlaşıldı.

ÖZEL BÖLMEDE GİZLENDİ

MİT ve emniyet unsurları tarafından belirlenen adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, özel olarak gizlendiği bölmede tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İki yıl önce İstanbul'da uyuşturucu baronlarına yönelik dev operasyonda Orhan Ünğan’ın da aralarında bulunduğu bir grup uyuşturucu baronu ile birlikte yakalanan 'Tilki Selim', gözaltına alınır alınmaz emniyete götürüldü.

Üsküdar’da yakalanan ve özellikle 1990'lı yıllarda güçlü bir etkinliği bulunan Selim Işık, JİTEM mensubu "Yeşil" kod adı Mahmut Yıldırım'ın, bu kişiye yönelik söylediği "Yalnız yedirmezler adama. Yalnız yiyen adama da bir gün kustururlar" sözleri ile hafızalarda yer alıyordu.

Susurluk kazasının kilit isimlerinden ’Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım adına geçmişte haraç topladığı iddia edilen ’Tilki Selim’ lakaplı eroin kaçakçısı, ifadesi alınması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlının emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.