Halk TV'ye yapılan 3. dalga operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken usulsüzlük iddialarından, talimatlı haber yapıldığı söylentilerine kadar birçok detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu’na ait olduğu belirtilen Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalelerinin rüşvet karşılığında alındığı ve şirket aracılığıyla Halk TV ile bağlantılı şirket ve kişilerin hesaplarına para aktarıldığı iddia edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Halk TV'ye 3. dalga operasyon: Spikerler Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu da gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda Halk TV'yi Fonlama Operasyonu olarak bilinen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 3. Dalga operasyonda spikerler Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu da gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kamuoyunda Halk TV'yi Fonlama Operasyonu olarak biliniyor. Gerçekleştirilen operasyon 3. Dalga. Spikerler Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu gözaltına alındı.

Soruşturmada, gerçekleştirilen para transferlerinin farklı hesaplarda dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

NAYLON FATURA VE GERÇEK DIŞI ÖDEME İDDİASI

Soruşturma dosyasında, gözaltına alınan Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı, gerçekte olmayan mal ve hizmet alımları karşılığında yüzde 12-14 oranında komisyon verilerek Bustech firması adına fiktif işlemler ve naylon faturalar düzenlendiği aktarıldı.

1 MİLYON 650 BİN LİRA GAYR-İ RESMİ ÖDEME

Düzenlenen faturalara karşılık firmalara verilmesi gereken çeklerin Halk TV kasasında ele geçirildiği belirtildi. İzmir’den Bustech isimli firmaya hak ediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan nakit olarak çekildiği ve Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu ile eşi Deniz Bayramoğlu’na aylık 1 milyon 650 bin lira tutarında gayr-i resmi ödeme yapıldığı aktarıldı. Bu ödemeler karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı öne sürüldü.

RÜŞVET İDDİALARI GİZLİ TANIK VE ETKİN PİŞMANLIK BEYANLARINDA

Gizli tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanlarına da yer verilen soruşturmada, Halk TV’nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla 2021 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen araç bakım onarım ve temizlik işleri ihalelerinin usulsüz şekilde alındığı iddia edildi.

İhale ve hak ediş ödeme süreçlerinde sorumlu kişilere Mahiroğlu’nun talimatıyla elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği öne sürüldü. Savcılık açıklamasında, rüşvet olarak verildiği iddia edilen paraların fotoğrafları, miktarları ve verildiği yerlerin HTS baz kayıtları ile etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanları üzerinden tespit edildiği belirtildi.

3. DALGA OPERASYONDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin firari durumda bulunduğu, 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Gözaltına alınan isimlerin Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu, Halk TV spikeri Deniz Bayramoğlu, Bustech firma yöneticisi Haydar Rüzgar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu, aynı daire başkanlığında görevli personel Aşkın Tahan, Korganlar isimli firma sahibi Ali Kemal Korgan, HMF Taşımacılık firma sahibi Hamza Okuyucu, Bustech firma yöneticisi Ahmet Keçiyokuşu ve Bustech satın alma müdürü Halit Akın olduğu belirtildi. Emre Kaya’nın Esbakım firma sahibi olduğu ve firari durumda bulunduğu, Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz’un yurt dışında olduğu, Repar isimli firma sahibi Recep Ersü’nün ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.