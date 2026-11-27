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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Üç ünlü daha soruşturma kapsamında tutuklandı.
Soruşturmada tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın, Saghar Shojaei tutuklandı.
Hakimlik, İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter’in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Meltem Özkayan Keklik ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan İlknur Şahin’in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Grothe Sevdişan savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adliyeye çıkarılan 15 şüphelinin savcılık sorguları tamamlanmıştı.
Şüphelilerden Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken; aralarında TÜSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim İzzet Özilhan ve DJ Burak Yeter'in de yer aldığı 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri istenmişti.