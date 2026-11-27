Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık yüzde 3,2 oldu.

Kamu alacaklarının ödemesinin gecikmesinden dolayı tatbik edilen gecikme zammı oranı karardan önce aylık yüzde 3,7 olarak uygulanıyordu.

KAMU ALACAKLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ HALİNDE ALINAN TECİL FAİZİ ORANI DA İNDİRİLDİ

Tahsilat Genel Tebliği ile de tecil faizi oranı yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü.

Kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık yüzde 39 oranındaki tecil faizi, bugünden itibaren yapılacak müracaatlar üzerine taksitlendirilen alacaklara yıllık yüzde 29 olarak uygulanacak. Vergi borcu olan mükelleflerin tamamına tecil faizi oranı indirilmek suretiyle ödeme imkanı kolaylığı sağlanıyor.

Daha önce yıllık yüzde 39 faiz oranı dikkate alınarak tecil edilmiş ve şartlarına uygun şekilde ödenen kamu alacaklarının bugünden itibaren vadesi gelecek taksitlerine de yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

Başvurusu 31 Ağustos'ta sona eren Seri:B Sıra No:20 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında yapılan taksitlendirmelere yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanmasına ise devam edilecek.

ASYA ALTYAPI YATIRIM BANKASINDAN SAĞLANAN KREDİLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Öte yandan "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Asya Altyapı Yatırım Bankasından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak tespit edildi.