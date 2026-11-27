Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekimde 97,3 olan endeks, kasımda yüzde 1,1 yükselerek 98,4 değerine ulaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ekonomik güven endeksi kasımda yükseldi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, kasım ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,1'lik bir artışla 98,4'e yükseldi. Kasım ayında tüketici güven endeksi aylık bazda yüzde 2,4 artarak 86,8'e çıktı. Reel kesim güven endeksi aynı dönemde yüzde 0,2 yükselişle 101,3 olarak kaydedildi. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 109,9'a ulaştı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artarak 113,6'ya yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,8 azalarak 80,2 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 2,4 artarak 86,8'e çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 yükselişle 101,3 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,6 artışla 109,9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 113,6'ya ulaşırken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,8 azalarak 80,2 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNDE SON 5 YILIN AYLIK VERİLERİ ŞÖYLE: