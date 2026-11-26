Bir taraftan da enflasyonun çok yüksek olduğu, alım gücünün azaldığı ve maaşların yetmediği yönünde şikâyetler var. Ev veya araba alma umudunu kaybedenler bulunuyor. Ancak ben umudun kalmamasına katılmıyorum. Önemli olan strateji ve uzun vadeli planlama. Gelirinizi artırmanız, ek iş yapmanız gerekiyor. Şikâyet ederek kenarda oturmak bana göre çok mantıklı değil.

Artık mesele varlıkların yükselip yükselmeyeceği değil. Hikâye bundan ibaret değil. Elbette bugünkü değerlerden hareketle her yıl düzenli olarak yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Ancak bugün kontrollü bir baskılanma var.

