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İstanbul
Altın ve gümüşte yaşanan sert düşüş, yatırımcıların gelecek beklentilerini altüst ederken piyasalardaki belirsizlik de giderek derinleşiyor. 2026 yılını kazançtan çok varlıkları koruma mücadelesiyle geçiren yatırımcıları 2027'de nasıl bir tablo bekliyor? Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki sert dalgalanmaların arkasındaki nedenlere dikkat çekerek 2027 yılı için çarpıcı öngörülerde bulundu. 2027'nin de manipülasyonlarla dolu bir yıl olacağını belirten Memiş, yatırımcıları nakit ihtiyacı, şirket iflasları ve büyük ekonomik değişimlere karşı uyardı. Memiş, "2027 yılı paradan para kazanma dönemi olmayacak" diyerek yatırımcıların yol haritasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
İşte Memiş'in konuşmasından satır başları...
"Piyasadaki düşüşün devam edip etmeyeceğine baktığımızda, aslında geçen seneden beri aynı vurguyu yapıyorum: Manipülasyon piyasasındayız. Ancak manipülasyon piyasası sadece aşağı yönlü hareketlerden ibaret değildir. Yukarı yönlü hareketlerin de olması gerekir ki piyasalar manipüle edilebilsin. Şu anda bu hareketliliğin son noktasındayız.
Yıllık olarak değerlendirdiğimizde, ocak ve şubat aylarında, yani yılın ilk çeyreğinde yukarı yönlü bir manipülasyon piyasası vardı. Daha sonra haziran ayında aşağı yönlü dipler görüldü. Ağustos ayında tekrar zirveler yaşandı. Bugüne baktığımızda ise yeniden dip çalışmaları var. Ancak satışlardan ziyade dikkat çekici olan, özellikle bu ay bütün varlıkların aynı anda çöküyor olması. Bu, sıradan bir düşüş değil, adeta bir çöküş. Üstelik bütün varlıkların aynı anda ve aynı gün değer kaybetmesi dikkat çekiyor.
Artık bankaların ve şirketlerin nakde geçtiği bir dönemden ziyade, sıranın yatırımcılara geldiği bir nakit arayışıyla karşı karşıyayız. Her yıl yıl sonu rallisi görüyorduk. Ancak bu yıl 2027 yılına hazırlık amacıyla nakde geçen bir yatırımcı portföyü var karşımızda.
Piyasalardaki düşüşe ilişkin birçok gerekçe sıralanıyor. Fed'in faiz artırımı, tahvil faizlerinin yükselmesi, doların güçlenmesi ve Trump'ın son vergi tarifelerine ilişkin açıklamaları bunlardan bazıları. Ancak ben bu gerekçelerin hiçbirine inanmıyorum. Finansal piyasalarda yorumlanabilecek pek çok neden olsa da bunların hiçbiri piyasalardaki bu kadar geniş bant aralığını açıklamıyor. Yaşananlar, piyasaların ne kadar oynak olduğunu gösteriyor.
2026 yılında savaş devam ederken bu manipülasyon piyasasında kimlerin ne kadar kazandığını zaman gösterecek. Bunu 2028 ve sonrasında mutlaka göreceğiz. Ancak burada önemli olan yatırımcının kendisini koruması. Daha önce de 2025 yılının kasım ayında sık sık ifade ettiğimiz gibi bu yıl paradan para kazanma yılı değil. Benim nazarımda varlıklarını koruyabilen, mevcut birikimlerini muhafaza edebilen kazanmıştır.
Bugün kasım ayının son haftasına geldik. 2027 yılına ilişkin öngörülerimizi paylaşmak için de yavaş yavaş uygun bir zemin oluşuyor. Şahsen 2027 yılında da 2026 yılının tekrarını göreceğimizi düşünüyorum. Varlıkları korumak yine isabetli olacaktır. Kısa vadeli işlemler yapmak yerine uzun vadeli planlama yapmak daha mantıklı.
Bu, fiyatların 2027 yılında bugünkü seviyelerde kalacağı anlamına gelmiyor. Daha yüksek seviyeleri de göreceğiz. Ancak istikrarı olmayan bir piyasaya hazırlıklı olmak gerekiyor. Yılın ilk çeyreğinde yükseliş, ikinci çeyreğinde düşüş, üçüncü çeyreğinde yeniden yükseliş ve dördüncü çeyreğinde tekrar yükseliş bekliyorum. Yani bizi yine zikzaklı bir piyasa bekliyor. Bu da yatırımcıların kafasının oldukça karışık olduğu bir döneme işaret ediyor. 2026 yılında izlediğimiz piyasaya benzer bir tabloyla karşılaşacağımızı söyleyebilirim.
Yıllık ortalamayı baz almak gerekiyor. 2026 yılını, yıl sonuna kadar bir para kazanma yılı değil, bir toplama yılı olarak değerlendirmiştik. 2025 yılının kasım ayında da uzun vadeli yatırımcılar için 2027 yılının sınırlı varlıkları toplama yılı olacağını düşünmüştüm.
Kasasında bulunan varlıkları satmak ve nakit ihtiyacını karşılamak zorunda kalan merkez bankaları ve şirketler vardı. Kasım ayında ise sıra yatırımcılara geldi. Yatırımcıların da elleri zayıflatılıyor. Bu nakit ihtiyacının en azından 2027 yılının ilk ve ikinci çeyreğine kadar devam edeceğini düşünüyorum.
Bu nedenle nakit ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. 2027 yılı için birikimleri çeşitlendirmek, nakitte kalmak ve sert satışlar yaşandığında bunları alım fırsatı olarak değerlendirmek mümkün olabilir. Yeniden sıfırdan pozisyon almak isteyen yatırımcılar nakde geçiyor. 2027 yılının ilk yarısına kadar nakit ihtiyacının artmaya devam edeceğini düşünüyorum.
Özellikle dünya genelindeki büyük şirketlerin batma riski oldukça yüksek. Burada küçük esnaflardan değil, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük şirketlerden bahsediyorum. 2027 yılının ilk yarısında küresel şirket iflaslarını daha sık duyacağımızı düşünüyorum.
Savaşın getirdiği belirsizlikler de piyasaları etkiliyor. Trump, en kötü ihtimali konuşacak olursak, ocak ayına kadar İran'la savaşacak imkânlarının olduğunu ve finansal durumlarının iyi olduğunu söylüyor. Yani ocak ayına kadar bu süreci devam ettireceğini ifade ediyor. Peki, ocak ayı geldiğinde ne olacak? Bu kez de mart ayına kadar devam ettireceğini söyleyecek. Dolayısıyla bu süreci bilerek ve isteyerek uzatmaya devam ediyorlar.
Kendi ülkesinde enflasyon bu kadar artarken ve Merkez Bankası faizleri artırmak zorunda kalırken, 2025 yılında Fed'in faiz indirmesi gerektiğini savunan, Powell'la bu konuda tartışan ve kendisini eleştiren Trump'ın bugün savaşı devam ettirmesi bir tezat oluşturuyor. Bağımsız bir Merkez Bankası başkanına dünyanın gözü önünde faizleri düşürmesi için baskı yapıyorsun ancak bilerek ve isteyerek savaşı sürdürüyorsun. Bunun sonucunda merkez bankaları da faiz artırmak zorunda kalıyor. Burada bir kelime ve uygulama oyunu var. Bu oyunun karşısındaki yatırımcılar ise piyasada istikrar olmadığı için ne yapacağını bilemiyor.
2026 yılını geride bırakırken karşımızdaki senaryo oldukça net. Kimsenin kazanmadığı bir yılı geride bırakıyoruz. Ben buna yeni normal diyorum. Buna öyle ya da böyle alışmak gerekiyor. 2027 yılında da paradan para kazanma dönemi olmayacak. Tasarruflar ve birikimler üzerinden ilerleyen dönem, 2026 yılının ocak ayına kadar farklı bir yapıdaydı ancak sonrasında işler değişti. 2030 yılına kadar büyük resetleme sürecini kademeli olarak gerçekleştiriyorlar.
Son 15 aydır altın ve gümüş tarafında ciddi ralliler gördük. Fiziki veya sanal varlıklarda yüzde 110'a varan getiriler sağlandı. 2025 yılının ocak ayında altının gram fiyatı 2 bin liraya yükselirken gümüş tarafında da tarihi zirveler görüldü. Gümüşte 188 lira ve 122 dolar seviyeleri konuşuldu.
İnsanlar bu yükselişlere göre plan yaptı. Altın ve gümüşteki artışa bakarak ev veya araba almayı düşündü. Ancak bu planların gerçekleşmediğini gözlemliyoruz. Demek ki finansal piyasalarda artık varlıklarımızın üzerinden hayal kurmamamız ve planlama yapmamamız gerekiyor.
Bence ek iş yapabiliyorsanız bunu değerlendirmelisiniz. Ticaret yapıyor veya kendi bildiğiniz bir işi yürütüyor olabilirsiniz. Hazır kurulu bir tezgâhınız olabilir ancak elde ettiğiniz gelir sizi tatmin etmeyebilir. Masrafları ancak karşılayabiliyor, kendinizi ancak döndürebiliyor olabilirsiniz. Sonuçta ticarette para kazanabiliyor muyuz? Hayır. Orta ölçekli işletmeler, holdingler veya küçük esnaflar fark etmeksizin herkes benzer bir kaderi yaşıyor. Bireylere baktığımızda da bütün yatırım araçlarında benzer bir tablo görüyoruz.
Bu nedenle 2027 yılında ek iş yapmayı ve ek gelir elde etmeyi önemsiyorum. Ek gelir oluştururken yalnızca mevcut koşullara değil, gelecekte nelerin değişebileceğine de bakmak gerekiyor. Dünyanın neye ihtiyacı olabilir? Kendi ülkemizde hangi farklı alternatifleri sunabiliriz? Bireysel olarak hangi işi yaparsak ek gelir elde edebiliriz? Bu soruların daha fazla konuşulacağı bir dönem bekliyorum.
2020 yılından itibaren ek geliri ve ek işi önemsediğimi sık sık dile getiriyorum. Yakın takipçilerim de hangi alanlarda ve hangi mesleklerde ek iş yapılması gerektiğine ilişkin çalışmalarımı biliyor.
Peki, ek gelir neden önemli? Çalışma saatlerinde yeni düzenlemeler olacak. İnsanlar bu düzenlemelerle daha erken işten çıkıp dinlenebileceklerini, gezebileceklerini ve maaşlarının aynı kalacağını düşünebilir. Ancak burada kavramı biraz daha farklı değerlendirmek gerekiyor. Çalışma saatleri düşüyorsa insana olan ihtiyaç da her geçen gün azalmaya devam ediyor. Teknoloji ve yapay zekânın getirdiği imkânlarla birlikte insana duyulan ihtiyaç azalacak.
Maaşım aynı kalacaksa neden daha az çalışayım? Böyle bir sistem kurulmaz. Dolayısıyla mesai saatlerinden sonra kendime ek iş olarak bir alan oluşturabiliyorsam bunu değerlendirmeliyim. Örneğin işten çıktıktan sonra günde iki saat telefonla, üç saat internette vakit geçiriyorsam aslında elimde değerlendirebileceğim üç veya beş saatlik boş zaman var demektir. Herkes günlük olarak internette veya sosyal medyada geçirdiği zamanı bir şeyler üretmek ve ek iş yapmak için kullanırsa en azından enflasyona karşı kendisini koruyabilir.
Bir taraftan da enflasyonun çok yüksek olduğu, alım gücünün azaldığı ve maaşların yetmediği yönünde şikâyetler var. Ev veya araba alma umudunu kaybedenler bulunuyor. Ancak ben umudun kalmamasına katılmıyorum. Önemli olan strateji ve uzun vadeli planlama. Gelirinizi artırmanız, ek iş yapmanız gerekiyor. Şikâyet ederek kenarda oturmak bana göre çok mantıklı değil.
Artık mesele varlıkların yükselip yükselmeyeceği değil. Hikâye bundan ibaret değil. Elbette bugünkü değerlerden hareketle her yıl düzenli olarak yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Ancak bugün kontrollü bir baskılanma var.
Uzun vadeli düşünen ve nakit birikimi bulunan yatırımcılar açısından Bitcoin, altın ve gümüş gibi varlıkları toplamak için bu dönem uygun olabilir. Ben zaten 2026 ve 2027 yıllarını bu nedenle toplama yılı olarak nitelendiriyorum. Bir varlık değerinin altında fiyatlanıyorsa ve yatırımcı fiyattan ziyade miktara odaklanıyorsa 31 Aralık tarihine kadar toplama yapılabilir.
Teknik ve mantık açısından açıklanması zor bir düşüş yaşanıyor. Fiyatlar gerçekten değerlerinin altında. Çünkü altın ve gümüş gibi değerli madenler savaş, enflasyon ve belirsizlik dönemlerinde her zaman güvenli liman olarak görülür. Bu varlıkların değer artışları da belirsizlik dönemlerinde ortaya çıkar.
Buradaki hikâyeyi yalnızca Amerikan tahvil faizlerinin yükselmesi veya doların güçlenmesiyle açıklamak büyük bir yanılgı. Savaşta olan bir ülkenin parasının neden bu kadar değerlendiğini sorgulamak gerekiyor. Herkes altın ve gümüşünü satıp dolar aldı diye dolar güvenli liman hâline gelmez.
Burada tefeci mantığını düşünün. Savaşı çıkardılar, Hürmüz Boğazı'nı kapattılar, belirsizliği artırdılar ve petrol fiyatlarını yükselttiler. Bunlar net olan gelişmeler. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte dünya genelinde nakit ihtiyacı arttı. Herkes dolar almak zorunda kaldığı için dolar güçlendi. Amerikan tahvil faizleri de bu nedenle yükseldi.
Savaşta olan bir ülkenin tahvil faizlerinin ve para biriminin yükselmesi normal bir tablo değil. Savaştan önceki döneme baktığımızda İsrail borsasının son iki yılda nereden nereye geldiğini grafiklerden görebiliriz.
Amerikan tahvil faizleri yükseldi, dolar güçlendi, Fed faiz artırdı gibi ifadelerle bu tabloyu açıklamak yeterli değil. Trump, Fed'in faiz indirmesi için Powell'ı defalarca eleştirdi, kendisini yerden yere vurdu. Şimdi ise dolar güçlenmiş, Amerika'nın tahvil faizleri yükselmiş durumda. Peki, enflasyon düştü mü? Asıl bunun cevabını görmek gerekiyor.
2027 yılı da 2026 yılı gibi bir manipülasyon piyasası olacak. İlk çeyrekte yükseliş, ikinci çeyrekte düşüş, üçüncü çeyrekte yeniden yükseliş gibi karmaşık ve zikzaklı bir piyasa bizi bekliyor. Buna göre birikimleri çeşitlendirmek ve uzun vadeli planlama yapmak gerekiyor.
Bu süreci gerçekleştirmeye kararlılar. Büyük resetleme sürecini öne çektiler. Ancak bu, bir sabah kalktığımızda her şeyin bir anda değişeceği anlamına gelmiyor. Önce merkez bankalarının ellerini zayıflatırlar. Ardından şirketleri batırırlar. Daha sonra yatırımcıların elindeki varlıkları ucuza toplarlar.
Herkes varlıklarını kaybettikten ve ortada birikimlerini koruyacak imkân kalmadıktan sonra 2027 yılının bir değişim yılı olduğunu göreceğiz. Yasalar ve kanunlarla birlikte dünyada ekonominin yeniden dizayn edildiği bir süreç yaşanacak. Bu değişimleri her ay konuşacağız. Dünyadaki ekonomik ve finansal sistem yasalarla ve kanunlarla sürekli değiştirilecek. 2027 yılında varlıkların fiyatlarından çok bu değişimleri konuşacağız.