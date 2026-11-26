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İstanbul
AFC Şampiyonlar Ligi 2’de oynanan Al Jazira - Gol Gohar karşılaşması, futbol tarihine geçecek sıra dışı olaylara sahne oldu. Talisca’nın golüyle Al Jazira’nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelede skordan çok hakem Hanna Hattab’ın davranışları konuşuldu.
Suriyeli hakemin maça alkollü çıktığı yönündeki iddialar kısa sürede büyük yankı uyandırırken, ilk yarıda yaşananlar iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında şaşkınlığa sebep oldu.
Karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri orta sahada yaşanan pozisyonun ardından geldi. Hakem Hanna Hattab, milli kaleci Ersin Destanoğlu’na sarı kart gösterdi. Karar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Ersin’in tepkisi kameralara yansırken, hakemin bu kararı yalnızca 4 dakika sonra geri alması dikkat çekti.
İlk yarı boyunca hakemin hal ve hareketlerinden şüphelenen futbolcular ve teknik ekipler arasında "sarhoş olduğu" iddiası dillendirilmeye başlandı. Yaşanan gelişmeler üzerine konuk ekip Gol Gohar, mevcut koşullarda ikinci yarıya çıkmama kararı aldı. Krizi büyümeden çözmek isteyen Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Hanna Hattab’ı ikinci yarıda görevlendirmedi ve karşılaşmanın kalan bölümünü dördüncü hakem yönetti.
Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Gol Gohar Teknik Direktörü Mehdi Rahmati, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Hakem normal bir durumda değildi, hatta bunu Jazira oyuncuları da bize söyledi. Kulübümüz hızlı bir şekilde durumu yetkililere bildirdi ve durumun devam etmesi halinde maça devam etmeyeceğimiz iletildi."