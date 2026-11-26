Bankaların güncel faiz ve kar payı kampanyalarını güncellemesiyle 1 milyon liralık birikimin 32 günlük getiri tablosu yeniden şekillendi. Hesap türüne göre değişen oranlarda en yüksek ve en düşük net kazanç arasındaki fark 8 bin lirayı aştı.



işte tasarruf sahiplerinin yakından izlediği 32 günlük vadeli mevduat ve günlük vadeli hesaplarda bankaların güncel kampanya oranları ve aylık getiri rakamları...



