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İstanbul
Bankaların güncel faiz ve kar payı kampanyalarını güncellemesiyle 1 milyon liralık birikimin 32 günlük getiri tablosu yeniden şekillendi. Hesap türüne göre değişen oranlarda en yüksek ve en düşük net kazanç arasındaki fark 8 bin lirayı aştı.
işte tasarruf sahiplerinin yakından izlediği 32 günlük vadeli mevduat ve günlük vadeli hesaplarda bankaların güncel kampanya oranları ve aylık getiri rakamları...
Akbank – Serbest Plus Hesap
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
GSPara – Hoş Geldin Faizi
HadiBank – Günlük Kazandıran Hesap
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
ON Dijital – E-Mevduat
Hayat Finans – Katılma Hesabı
Anadolubank – Renkli Hesap
ING – Turuncu Hesap
ON Dijital – ON Extra
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
TEB – Marifetli Hesap
Odea – Oksijen Hesap