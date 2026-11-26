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UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında önceki gün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın oğlu Aras Tan’ın da bulunduğu öğrenildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Aras Tan’ın evindeki aramalarda esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği iddia edildi.
Soruşturmanın “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” ile “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” suçlarını kapsadığı belirtildi.
Namık Tan’dan oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, şüphelilere yönelik adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.