Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında önceki gün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın oğlu Aras Tan’ın da bulunduğu öğrenildi.

EVİNDE ESRAR BULUNDUĞU İDDİASI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Aras Tan’ın evindeki aramalarda esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği iddia edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturmanın “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” ile “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” suçlarını kapsadığı belirtildi.

NAMIK TAN’DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Namık Tan’dan oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, şüphelilere yönelik adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.