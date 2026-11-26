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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da hafta sonuna kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklar, 29 Kasım Pazar gününden itibaren yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.
Cuma günü 16, cumartesi günü ise 15 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklıkları, pazar günü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle düşüşe geçecek. Kent genelinde aralıklı yağmur görülecek.
Pazartesi ve salı günü en yüksek sıcaklığın 7 derece olması beklenirken, 2 Aralık Çarşamba günü termometreler 2 dereceye kadar düşecek. Gün içerisinde sıcaklık 5 dereceyi aşmayacak.
https://x.com/ibbAkom/status/2125837362412376272
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin uzun vadeli hava tahminlerini paylaştı. İstanbul'da kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ocak ayı başı ile şubat ayı ortası arasında olduğu bildirildi.