İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da hafta sonuna kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklar, 29 Kasım Pazar gününden itibaren yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

SİBİRYA SOĞUKLARI PAZAR GÜNÜ GELİYOR

Cuma günü 16, cumartesi günü ise 15 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklıkları, pazar günü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle düşüşe geçecek. Kent genelinde aralıklı yağmur görülecek.

SICAKLIKLAR 2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Pazartesi ve salı günü en yüksek sıcaklığın 7 derece olması beklenirken, 2 Aralık Çarşamba günü termometreler 2 dereceye kadar düşecek. Gün içerisinde sıcaklık 5 dereceyi aşmayacak.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

27 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, 10-16°C. Yağış beklenmiyor.

28 Kasım Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, 10-15°C. Yağış beklenmiyor.

29 Kasım Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 6-11°C. Yağış miktarı 5-12 kg/m².

30 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu, 4-7°C. Yağış miktarı 3-7 kg/m².

1 Aralık Salı: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3-7°C. Yağış miktarı 3-10 kg/m².

2 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 2-5°C. Yağış miktarı 5-15 kg/m².

https://x.com/ibbAkom/status/2125837362412376272

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin uzun vadeli hava tahminlerini paylaştı. İstanbul'da kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ocak ayı başı ile şubat ayı ortası arasında olduğu bildirildi.