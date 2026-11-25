İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin uzun vadeli hava tahminlerini paylaştı. İstanbul'da kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ocak ayı başı ile şubat ayı ortası arasında olduğu bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! AKOM verileri paylaştı: Kutup soğukları kapıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kışa hazırlık çalışmaları kapsamında İstanbul'a ilişkin uzun vadeli hava tahminlerini paylaştı. İstanbul'da kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ocak ayı başı ile şubat ayı ortası arasında olduğu bildirildi. Sonbaharda yağışların mevsim normallerinin yüzde 180 ila 200 üzerine çıktığı belirtildi. Kış sezonu boyunca şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor. Kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı. İBB, kış şartlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 781 kilometrelik yol ağında 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7 gün 24 saat görev yapacak.

Eyüpsultan'daki AKOM'da düzenlenen Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, meteorolojik tahminlere ilişkin bilgi verdi.

KUTUP SOĞUKLARI KAR GETİREBİLİR

Sonbaharda yağışların mevsim normallerinin yüzde 180 ila 200 üzerine çıktığını belirten Cebeci, eylülde metrekareye 122, ekimde ise 185 kilogram yağış düştüğünü aktardı.

Dönem / Ay Yağış Miktarı (kg/m²) Mevsim Normallerine Göre Durum Eylül 122 - Ekim 185 - Sonbahar (Genel) - Mevsim normallerinin %180 - %200 üzeri

BU TARİHLERE DİKKAT

Cebeci, kış aylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kış sezonu boyunca da şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor.

"KISA SÜRELİ KAR ÖRTÜSÜ OLUŞABİLİR"

Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı"

İBB KIŞ HAZIRLIKLARINI AÇIKLADI

Öte yandan İBB, kış şartlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 781 kilometrelik yol ağında 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7 gün 24 saat görev yapacak.