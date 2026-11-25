İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 25 Kasım tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da hafta sonuna kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların pazar gününden itibaren yağışla birlikte yeniden düşeceği tahmin ediliyor.

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HABERİN ÖZETİ AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da hava yeniden değişiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar artması beklenen sıcaklıklar pazar gününden itibaren yağışla birlikte yeniden düşecek. Bugün sabah 3 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 10 dereceye, akşam 7, gece ise 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Perşembe günü sıcaklıkların 14, cuma günü ise 16 dereceye ulaşması öngörülüyor. 29 Kasım Pazar günü hafif yağmur etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 10 dereceye gerilerken, yağışların Salı günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Haftalık hava durumu tahminlerine göre 26 Kasım Perşembe günü 6-14 derece ve parçalı az bulutlu, 27 Kasım Cuma günü 10-16 derece ve parçalı bulutlu, 28 Kasım Cumartesi günü 10-15 derece ve parçalı çok bulutlu, 29 Kasım Pazar günü 9-13 derece ve hafif yağmurlu, 30 Kasım Pazartesi günü 7-10 derece ve hafif yağmurlu, 1 Aralık Salı günü ise 6-10 derece ve aralıklı yağmurlu olması bekleniyor.

Kentte bugün sabah saatlerinde 3 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 10 dereceye yükselmesi, akşam 7, gece ise 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Yağış öngörülmeyen İstanbul'da nem oranının yüzde 30 ila 50 arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 16 DERECEYE YÜKSELECEK

Kış değerlerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe günü 14, cuma günü ise 16 dereceye ulaşarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor. Cumartesi günü de yağış beklenmezken sıcaklıkların 15 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞMUR BAŞLAYACAK

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da 29 Kasım Pazar günü hafif yağmur etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 10 dereceye kadar gerilerken yağışların 1 Aralık Salı günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTALIK HAVA DURUMU