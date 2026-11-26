Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım Perşembe günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sisin etkili olacağı belirtildi. Yurt genelinde pazar gününe kadar yağış görülmeyeceği belirtildi.

SICAKLIKAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK

Rüzgarın ülke genelinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

26 KASIM PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Durum MARMARA BURSA 15°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE 15°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 12°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 12°C Parçalı ve az bulutlu EGE DENİZLİ 17°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 18°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA 16°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 15°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA 20°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 22°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR 15°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 17°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 9°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI 7°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 10°C Parçalı ve az bulutlu KONYA 11°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU 12°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE 15°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU 8°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 15°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 11°C Parçalı ve az bulutlu RİZE 13°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN 14°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON 13°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM 0°C Parçalı ve az bulutlu KARS 4°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA 9°C Parçalı ve az bulutlu VAN 8°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 13°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN 12°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT 12°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA 16°C Parçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu