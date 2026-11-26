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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım Perşembe günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sisin etkili olacağı belirtildi. Yurt genelinde pazar gününe kadar yağış görülmeyeceği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ülke genelinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Durum
|MARMARA
|BURSA
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ÇANAKKALE
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KIRKLARELİ
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|EGE
|DENİZLİ
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MANİSA
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ANTALYA
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BURDUR
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|HATAY
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|9°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ÇANKIRI
|7°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ESKİŞEHİR
|10°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KONYA
|11°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DÜZCE
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KASTAMONU
|8°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ZONGULDAK
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|11°C
|Parçalı ve az bulutlu
|RİZE
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SAMSUN
|14°C
|Parçalı ve az bulutlu
|TRABZON
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|0°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KARS
|4°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MALATYA
|9°C
|Parçalı ve az bulutlu
|VAN
|8°C
|Parçalı ve az bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MARDİN
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SİİRT
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ŞANLIURFA
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu