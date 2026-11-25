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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu kış İstanbul'a düşecek ilk kar için tarih verdi. Bu yıl yağışların çoğunlukla mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde yağış oranları görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi, bu yıl kışın erken ve zorlu geçeceği düşüncelerini doğursa da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci tarafından paylaşılan kentin uzun süreli hava tahminleri, termometrelerin aralık ayının son haftalarında tipik kış seviyelerine ineceğini gösterdi. İstanbul halkı, kente ilk karın ne zaman yağacağını merak ediyor. Peki bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı? İşte AKOM hava değerlendirme raporu...
AKOM'un paylaştığı son meteorolojik raporda İstanbul'da beklenen kar yağışı için en kuvvetli aralığın ocak ayının ilk günlerinden şubat ayının ortasına kadar olan zaman dilimi olduğu belirtiliyor. Havaların soğuması için ise aralık ayının son haftası öne çıkıyor. Sıcaklıkların tipik kış seviyelerine düşmesinin aralık ayının son günlerinde olması bekleniyor.