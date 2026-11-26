Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketlilik iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Kasım ayının ikinci yarısında motorin ve benzine gelen art arda indirimlerde bu kez adres motorin.
Gece yarısı itibariyle motorin grubunda 4,32 TL fiyat indirimi gerçekleşti.
Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Peki indirimin ardından 26 Kasım Perşembe itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları illere göre nasıl şekilleniyor?