CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP Sözcüsü Müslim Sarı Özgür Özel'in karpuz-sap benzetmesine bir çağrıyla cevap verdi: Seçimde belli olacak CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Müslim Sarı; fon soruşturması, emekli ve asgari ücret talepleri, TBMM izleme komisyonu üyeliği, kongre takvimi ve Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin parti görüşlerini paylaştı. Müslim Sarı, fon soruşturmasında siyasi ayak ortaya çıkartılmadığı sürece konunun tam olarak çözülemeyeceğini ifade etti. En düşük emekli maaşının en az 40 bin lira, asgari ücretin ise 2027 yılı için en az 52 bin lira seviyesinde olması gerektiğini belirtti. TBMM'de kurulacak izleme komisyonunda CHP'yi temsilen Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in yer almasının kararlaştırıldığı açıklandı. Yargıtay kararını kesinleştirdiği takdirde kongre takvimini hemen öne alıp 14 Şubat'ta bile kongreleri tamamlayabilecek durumda olduklarını bildirdi. Özgür Özel'in 'karpuz sapı' benzetmesine yanıt veren Sarı, muhalefete değil iktidara muhalefet yapılması gerektiğini belirterek durumun seçim günü belli olacağını söyledi.

Toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, gündeme ve parti politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı, devam eden fon soruşturmasında siyasi ayağın ortaya çıkartılmadığı sürece konunun tam olarak çözülemeyeceğini vurguladı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EN AZ 40 BİN LİRA OLMALI"

Sarı, emeklilere ve asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin, şunları kaydetti:

"En düşük emekli maaşının en az 40 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Hiç kimsenin açlık sınırının altında maaş almasını istemiyoruz. Bu bizim siyasetimizdir, politikamızdır, sıfır açlık politikamızdır. Asgari ücretin de buna paralel olarak artırılması ve en düşük emekli maaşının en az yüzde 30 üzerinde olması yani en az 52 bin lira seviyesinde olmasını 2027 yılı için rasyonel bir asgari ücret seviyesi olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer emekli ücretlerinde en düşük emekli ücretindeki yüzde 70 artışa paralel olarak yine yüzde 70-75 civarında artırılabileceğini düşünüyoruz."

"İZLEME KOMİSYONUNA VERECEĞİMİZ ÜYEYİ NETLEŞTİRDİK"

Müslim Sarı, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"na verilecek üyeye ilişkin soruya Sarı, "Bu süreci başından sonuna kadar destekleyen bir parti olarak 'izleme komisyonu'nda bizden talep edilen üyeyi de netleştirdik. Kars Milletvekilimiz İnan Akgün Alp'in CHP'yi temsilen 'izleme komisyonu'nda yer almasını kararlaştırmış bulunuyoruz." dedi.

"YARGITAY KARARI NETLEŞTİRİRSE KONGRE TAKVİMİNİ HEMEN ÖNE ALIRIZ"

Kurultay takviminin iki kez ertelenmesinin ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Sarı, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer Yargıtay yarın, bu hafta, önümüzdeki hafta kararı kesinleştirirse biz kongre takvimini hemen öne alıp 14 Şubat'ta bile kongrelerimizi tamamlayabilecek durumdayız. CHP'nin bütün örgütleri, bugün kongre yapmaya hazırdır. CHP'nin genel merkezi, kongre yapma iradesinin arkasındadır. 'Biz bu kongreleri yapmak istemiyoruz, bunu yaymak istiyoruz, nasıl olsa seçim atmosferine gireceğiz, buradan da yararlanarak bu kongreleri yapmadan seçime gidiyoruz.' Böyle bir durum asla ve kata söz konusu değildir. Sadece yargısal bir engel vardır ve bu yargısal engelin kesinleşmesini bekliyoruz, yeni bir hukuki tartışma doğmasın diye. Onun da kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağını umuyoruz. Buradan bir meşruiyet tartışması başlatmak da doğru değildir."

"MUHALEFETE MUHALEFET YAPMAYALIM"

Müslim Sarı, "Özgür Özel'in dünkü Grup Toplantısı'nda CHP'ye ilişkin yaptığı 'karpuz sapı' benzetmesine ilişkin neler söyleyebilirsiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bizim asıl mücadele etmemiz gereken kesim iktidar partisidir. Muhalefete muhalefet yapmayalım, iktidara muhalefet yapalım. Bir türlü buradan çıkıp da kendi istikametlerinde, kendi siyasetlerini gerçekleştiremiyorlar diye düşünüyorum. Nerede sapın kaldığı, nerede karpuzun kaldığı seçim günü belli olacak. CHP genel merkezinde bir sap yok ama o tarafta ciddi saplar görebilirler diye düşünüyorum."