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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:40

CHP'de yeni ihraç talepleri: Müslim Sarı isimleri tek tek açıkladı

Son dakika haberi: Mutlak butlan sonrası CHP'de başlatılan arınma süreci devam ediyor. CHP MYK'da ihraç edilmesi istenecek yeni isimler belirlendi. İşte detaylar...

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Editor
 Baran Aksoy
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CHP'de yeni ihraç talepleri: Müslim Sarı isimleri tek tek açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:40

Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 'arınma' kapsamında yeni isimler belirlendi. CHP Sözcüsü yaptığı açıklamada o isimleri duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

CHP'de yeni ihraç talepleri: Müslim Sarı isimleri tek tek açıkladı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
CHP Merkez Yürütme Kurulu, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ile Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
CHP Merkez Yürütme Kurulu yeni ihraç isimlerini belirledi.
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
CHP'de yeni ihraç talepleri: Müslim Sarı isimleri tek tek açıkladı

Sarı, " Belediye Başkanı Ali Boltaç ve İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ile Melendiz Dalyan İzgi kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" ifadelerini kullandı.

CHP'de yeni ihraç talepleri: Müslim Sarı isimleri tek tek açıkladı

48 İSİM PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan gibi isimlerin de bulunduğu 48 isim partiden ihraç edildi.

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#Tarsus
#CHP
#Müslim Sarı
#Ali Boltaç
#Ülkü İnanlı
#Politika
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