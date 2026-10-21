CHP'de yeni ihraç talepleri: Müslim Sarı isimleri tek tek açıkladı

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İstanbul
CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 'arınma' kapsamında yeni isimler belirlendi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptığı açıklamada o isimleri duyurdu.
Sarı, "Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ile Melendiz Dalyan İzgi kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan gibi isimlerin de bulunduğu 48 isim partiden ihraç edildi.