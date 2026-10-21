CHP'de yeni ihraç talepleri: Müslim Sarı isimleri tek tek açıkladı

CHP Merkez Yürütme Kurulu, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ile Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.