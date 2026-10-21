Yeni anayasa çalışmalarına ve Mekke Anlaşması'na verdiği destekle partisinden farklı bir tutum sergileyen Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun istifa çağrısının ardından kararını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem vekillikten istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun isteği ve siyasi etik anlayışı gereği partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti üyeliğinden ve Ankara Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba, istifa gerekçesi olarak Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun isteğini ve siyasi etik anlayışını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'yı istifaya çağırmıştı. Dervişoğlu, "'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur" ifadesini kullanmıştı.

Dervişoğlu'nun "'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" sözlerinin ardından Fakıbaba, hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etti.

Fakıbaba yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım"

https://x.com/aefakibaba/status/2112884066647163043

DERVİŞOĞLU İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'yı hedef alan sert bir mesaj yayınlamıştı. Dervişoğlu, "Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" diyerek milletvekilini istifaya çağırdı.