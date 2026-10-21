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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:09

Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem vekillikten istifa etti

Son dakika haberi: Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'yı istifaya çağırmıştı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem vekillikten istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:09

Yeni anayasa çalışmalarına ve Mekke Anlaşması'na verdiği destekle partisinden farklı bir tutum sergileyen Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Genel Başkanı 'nun istifa çağrısının ardından kararını açıkladı. 

HABERİN ÖZETİ

Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem vekillikten istifa etti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun isteği ve siyasi etik anlayışı gereği partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti üyeliğinden ve Ankara Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fakıbaba, istifa gerekçesi olarak Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun isteğini ve siyasi etik anlayışını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'yı istifaya çağırmıştı.
Dervişoğlu, "'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur" ifadesini kullanmıştı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Dervişoğlu'nun "'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" sözlerinin ardından Fakıbaba, hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etti.

Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem vekillikten istifa etti

Fakıbaba yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım"

https://x.com/aefakibaba/status/2112884066647163043

DERVİŞOĞLU İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI 

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'yı hedef alan sert bir mesaj yayınlamıştı. Dervişoğlu, "Siyasi namusun gereği olarak, ’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" diyerek milletvekilini istifaya çağırdı.

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#İyi Parti
#AK Parti
#müsavat dervişoğlu
#Fakıbaba
#Ankara Milletvekilliği
#Gündem
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