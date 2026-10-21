Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem vekillikten istifa etti

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İstanbul
Yeni anayasa çalışmalarına ve Mekke Anlaşması'na verdiği destekle partisinden farklı bir tutum sergileyen Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun istifa çağrısının ardından kararını açıkladı.
Dervişoğlu'nun "'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" sözlerinin ardından Fakıbaba, hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etti.
Fakıbaba yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım"
https://x.com/aefakibaba/status/2112884066647163043
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'yı hedef alan sert bir mesaj yayınlamıştı. Dervişoğlu, "Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" diyerek milletvekilini istifaya çağırdı.