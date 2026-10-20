Sarıyer Ayazağa'daki sel felaketi sonrası Bakan Murat Kurum'dan Özel'in iddialarına sert tepki: "Söylediğin her şey yalan"

İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli yağış, özellikle Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde büyük hasara yol açtı. Sel sularının basması sonucu dükkan ve araçlar zarar görürken, felaketin ardından dere yatağında bulunan kaçak ve tehlikeli yapıların kaldırılması için düğmeye basıldı. Ayazağa Meydanı’ndaki iş yerleri, spor sahası ve bazı binaların yıkım işlemleri tamamlandı.

BAKAN KURUM'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ: "SÖYLEDİĞİN HER ŞEY YALAN!"

Selin ardından dere yatağındaki yapılaşma ve sorumluluk iddiaları siyasetin gündemine oturdu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özel’in acılar üzerinden siyaset yaptığını belirtti.

Bakan Kurum, Ayazağa’da dereye imar izni verildiği yönündeki iddiaları reddederek söz konusu projenin Sarıyer Belediyesinin teklifi üzerine, İBB’nin 2022’de verdiği onayla hayata geçirildiğini açıkladı.

"PROJE SARIYER BELEDİYESİ TEKLİFİ VE İBB ONAYIYLA YAPILDI"

Bakan Murat Kurum, tartışmaya konu olan projenin arka planını ve bakanlığın müdahale gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Özgür Bey, Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB’nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından. Ayazağa'da "dereye imar izni verildi" dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi’nin teklifiyle, 2022’de İBB’nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!”

https://x.com/murat_kurum/status/2112583487970509187