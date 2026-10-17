İstanbul 14 Ekim'de yaşanan sel felaketi sonrasında alarm durumuna geçti. Yurdun büyük bölümünü de etkisi altına alan aşırı yağışlarda pazar günü için de uyarı yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Murat Kurum'dan İstanbul dahil 10 ile turuncu kod uyarısı! Pazar günü plan yapanlar dikkat İstanbul 14 Ekim'deki sel felaketinin ardından alarm durumuna geçti ve Pazar günü için de aşırı yağış uyarıları yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 il için turuncu, 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bakan Kurum, vatandaşlardan meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi. Tüm kurumların gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın 10 il için turuncu, 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

İSTANBUL DAHİL 10 İLE TURUNCU KOD UYARISI

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."