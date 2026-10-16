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Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:48

İstanbul'da sel felaketi sonrası can kaybı 4'e yükseldi

İstanbul'da sel felaketi sebebiyle can kaybının 4'e yükseldiği bildirildi. Kayıp ihbarı yapılan Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:48

İstanbul'da sel felaketi sebebiyle can kaybı 4'e yükseldi. Kayıp ihbarı yapılan Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu. 3 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor. Dursun'un cansız bedeninin Ayazağa'da bulunduğu bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da sel felaketi sonrası can kaybı 4'e yükseldi

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da yaşanan sel felaketinde can kaybı 4'e yükseldi ve kayıp ihbarı yapılan bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İstanbul'da sel felaketi yaşandı.
Felaket sebebiyle can kaybı 4'e yükseldi.
Kayıp ihbarı yapılan Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

84 YILIN REKORU AĞIR TAHRİBATA YOL AÇTI

İstanbul'u 84 yıl sonra vuran, metrekareye düşen 273 kilogramlık sağanak yağış mega kentte, can kayıpları ile ağır tahribata neden oldu. MGM, bugün için de metrekareye 60 kg'lık sağanak uyarısında bulundu. Öte yandan Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in otomobili dereden çıkarıldı, kendisi aranıyor.

İstanbul'da sel felaketi sonrası can kaybı 4'e yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Murat Kurum şunları söyledi:

"Sorunun kaynağı kapalı dere ve çarpık kentleşme. Seferberlik şuuru içinde aksiyon alacağız. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Devletimiz milletinin yanındadır. Devletin tüm birimleri aksiyon almıştır. Her afet yaşanan bölgede kriz merkezlerimiz var ve yetkililerin koordinasyonunda takip ediliyor. Önceliğimiz afet izinin silinmesin.de Ayazağa ve Cendere'de dere ıslahı yapılacak."

İstanbul'da sel felaketi sonrası can kaybı 4'e yükseldi

Bakan Çiftçi ise şunları söyledi:

"Dört vatandaşımız kayıp olarak aranıyor, onlardan haber almaya çalışıyoruz. 46 bin kişiden oluşan ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Türkiye genelinde 60 bine yakın kişi vatandaşın yardımına koşmak için çalışıyor.

İstanbul'da sel felaketi sonrası can kaybı 4'e yükseldi

1942 yaşından beri yaşanan en büyük sel afetini yaşadık. Kayıp vatandaşlardan birisi kendisi çıkıp geldi telefon şarjı bittiği için ulaşılamamış. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da bugüne kadar 9850 ihbar alındı bunların büyük kısmına ekiplerimiz müdahale etti."

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